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Телеканал «Россия 24» разместил в бегущей строке слова песен Юрия Антонова в честь дня его рождения

Телеканал «Россия 24» на некоторое время озадачил своих зрителей "странной" бегущей строкой. Дело в том, что во время трансляции новостных репортажей на экранах появились слова из песен Юрия Антонова.
Телеканал «Россия 24» разместил в бегущей строке слова песен Юрия Антонова в честь дня его рождения

Как оказалось, таким образом канал решить поздравить Народного артиста Российской Федерации с днем рождения, ведь Юрий Антонов празднует сегодня 75-летие. Об этом рассказал главред телеканала Евгений Бекасов. По его словам, ошибки никакой не было, а такая бегущая строка транслировалось специально.

«У Юрия Антонова сегодня юбилей. Он является великим певцом. Поэтому мы устроили такую акцию. Она продлится до полуночи, то есть до конца дня. Эти титры выходят с заданной алгоритмом периодичностью: каждое пятое сообщение сопровождается строчкой из песен юбиляра», - сообщил в беседе с "Подъемом" Евгений Бекасов.

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Культура / Важно
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 21:00

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