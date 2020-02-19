Телеканал «Россия 24» разместил в бегущей строке слова песен Юрия Антонова в честь дня его рождения





Как оказалось, таким образом канал решить поздравить Народного артиста Российской Федерации с днем рождения, ведь Юрий Антонов празднует сегодня 75-летие. Об этом рассказал главред телеканала Евгений Бекасов. По его словам, ошибки никакой не было, а такая бегущая строка транслировалось специально.«У Юрия Антонова сегодня юбилей. Он является великим певцом. Поэтому мы устроили такую акцию. Она продлится до полуночи, то есть до конца дня. Эти титры выходят с заданной алгоритмом периодичностью: каждое пятое сообщение сопровождается строчкой из песен юбиляра», - сообщил в беседе с "Подъемом" Евгений Бекасов.