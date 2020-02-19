Часы Apple Watch могут расширить свою функциональность за счет модулей
Бюро по патентам и товарным знакам США зарегистрировало заявку от компании Apple, представители которой хотят устанавливать дополнительные модули на Apple Watch, расширяющие функционал устройства. Запрос на патент был подан еще в прошлом году.
В настоящее время функциональность Apple Watch определяется встроенными в процессе производства датчиками, однако размеры, цена и другие показатели могут ограничить включение всех желаемых компонентов. У пользователей могут быть разные предпочтения в отношении функций устройства. Одни, например, хотели бы видеть дополнительный мониторинг своего физического состояния, а другим важнее повысить время работы аппарата. Кроме этого, приоритеты могут часто меняться. Например, делая упражнения, клиент заинтересован в тщательной оценке самочувствия, а в поездках на дальние расстояния будет кстати аккумулятор увеличенной емкости.
Модульные конструкции помогут в решении данной проблемы. Пользователь сможет сам адаптировать функции часов под свои потребности, выбирая подходящий тип модуля, каждый из которых будет содержать один или несколько компонентов: датчики, батареи, интерфейсы связи и ввода-вывода, контроллеры и др. Такие конструкции могут использоваться и для изменения внешнего вида устройства.
Дата реализации данной идеи пока не известна.
В настоящее время функциональность Apple Watch определяется встроенными в процессе производства датчиками, однако размеры, цена и другие показатели могут ограничить включение всех желаемых компонентов. У пользователей могут быть разные предпочтения в отношении функций устройства. Одни, например, хотели бы видеть дополнительный мониторинг своего физического состояния, а другим важнее повысить время работы аппарата. Кроме этого, приоритеты могут часто меняться. Например, делая упражнения, клиент заинтересован в тщательной оценке самочувствия, а в поездках на дальние расстояния будет кстати аккумулятор увеличенной емкости.
Модульные конструкции помогут в решении данной проблемы. Пользователь сможет сам адаптировать функции часов под свои потребности, выбирая подходящий тип модуля, каждый из которых будет содержать один или несколько компонентов: датчики, батареи, интерфейсы связи и ввода-вывода, контроллеры и др. Такие конструкции могут использоваться и для изменения внешнего вида устройства.
Дата реализации данной идеи пока не известна.
Технологии
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 20:52