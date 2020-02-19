Звезда «Дом-2» Настя Голд закатила жуткую истерику на Лобном





Настя Голд призналась, что все никак не может принять тот факт, что Илья Яббаров очень много времени уделяет Алене Рапунцель и своему сыну Богдану. Более того, она утверждает, что к ней относится гораздо лучше, а поэтому поводы для ревности у нее вполне обоснованные.Не помог и тот факт, что Илья Яббаров сказал Насте Голд слова любви прямо во время общего собрания на Лобном месте. Настя уверенно заявила, что все сказанное им абсолютная ложь. У Насти началась сильная истерика после его признания, и она даже кинулась на Илью. В итоге коллеги по телестройке их еле разняли. Уже после собрания Настю Голд пыталась успокоить Милена Безбородова, но она лишь еще громче кричала от той душевной боли, которую испытывает.Стоит отметить, что Настя Голд неоднократно и ранее говорила о том, что не понимает, почему Илья Яббаров столько много времени посвящает Алене Рапунцель, находясь в ее доме.