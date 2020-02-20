Сын Алики Смеховой стесняется своей звездной фамилии





Алика Смехова в одном из последних интервью рассказала, что ее 19-летний сын Артем пошел по стопам матери и тоже решил стать певцом. Из всех музыкальных жанров он выбрал одно из самых популярных среди молодежи направлений и начал записывать песни в стиле рэп. Звезда поделилась и некоторыми успехами сына. По ее словам, Артем сам пишет тексты, записывает треки, работает над альбомом и выступает под псевдонимом OBRAZ.Как оказалось, новоиспеченный певец стыдится своей звездной фамилии и старается лишний раз не распространяться о ней. Но Алика Смехова к этому относится совершенно спокойно и понимает стремление ребенка стать самостоятельной личностью и реализовываться в качестве независимого музыканта.