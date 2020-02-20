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Сын Алики Смеховой стесняется своей звездной фамилии

Алика Смехова не только популярная актриса и певица, но и мать двоих сыновей. Старший Артем уже выбрал себе будущую карьеру, начав читать рэп, но признался, что не хочет выступать под настоящей фамилией, потому что стесняется ее.
Сын Алики Смеховой стесняется своей звездной фамилии

Алика Смехова в одном из последних интервью рассказала, что ее 19-летний сын Артем пошел по стопам матери и тоже решил стать певцом. Из всех музыкальных жанров он выбрал одно из самых популярных среди молодежи направлений и начал записывать песни в стиле рэп. Звезда поделилась и некоторыми успехами сына. По ее словам, Артем сам пишет тексты, записывает треки, работает над альбомом и выступает под псевдонимом OBRAZ.

Как оказалось, новоиспеченный певец стыдится своей звездной фамилии и старается лишний раз не распространяться о ней. Но Алика Смехова к этому относится совершенно спокойно и понимает стремление ребенка стать самостоятельной личностью и реализовываться в качестве независимого музыканта.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 05:00

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