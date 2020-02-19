Владимир Путин и телеведущая Ксения Собчак пожали руки друг другу
Президент Российской Федерации Владимир Путин лично пожал руку знаменитой журналистке Ксении Собчак на церемонии открытия памятника, который был установлен в честь памяти ее отца. Именно Анатолий Собчак был первым мэром в Санкт-Петербурге.
Церемония торжественного открытия монумента, которая прошла на Васильевском острове, была посвящена 20-летию с того момента, как не стало Анатолия Собчака. Среди тех, кто присутствовал на этом событии, была и супруга в прошлом известного политика Людмила Нарусова.
Известно, что глава государства совместно с Людмилой Нарусовой к подножию нового монумента возложили огромный букет из алых роз. После букет оставила и сама Ксения Собчак.
Стоит отметить, что памятник установили в сквере, который относят к юридическому факультету СПбГУ. На этом факультете когда-то и работал преподавателем Анатолий Собчак.
Напомним, Владимир Путин сотрудничал с Анатолием Собчаком в самом начале 2000-х. В свое время он также был одним из доверенных лиц Путина. Собчак же признавалась, что после смерти отца ей приходилось лично встречаться с Путиным лишь однажды, когда она снимала о своем отце документальный фильм.
Церемония торжественного открытия монумента, которая прошла на Васильевском острове, была посвящена 20-летию с того момента, как не стало Анатолия Собчака. Среди тех, кто присутствовал на этом событии, была и супруга в прошлом известного политика Людмила Нарусова.
Известно, что глава государства совместно с Людмилой Нарусовой к подножию нового монумента возложили огромный букет из алых роз. После букет оставила и сама Ксения Собчак.
Стоит отметить, что памятник установили в сквере, который относят к юридическому факультету СПбГУ. На этом факультете когда-то и работал преподавателем Анатолий Собчак.
Напомним, Владимир Путин сотрудничал с Анатолием Собчаком в самом начале 2000-х. В свое время он также был одним из доверенных лиц Путина. Собчак же признавалась, что после смерти отца ей приходилось лично встречаться с Путиным лишь однажды, когда она снимала о своем отце документальный фильм.