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Владимир Путин и телеведущая Ксения Собчак пожали руки друг другу

Президент Российской Федерации Владимир Путин лично пожал руку знаменитой журналистке Ксении Собчак на церемонии открытия памятника, который был установлен в честь памяти ее отца. Именно Анатолий Собчак был первым мэром в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин и телеведущая Ксения Собчак пожали руки друг другу

Церемония торжественного открытия монумента, которая прошла на Васильевском острове, была посвящена 20-летию с того момента, как не стало Анатолия Собчака. Среди тех, кто присутствовал на этом событии, была и супруга в прошлом известного политика Людмила Нарусова.

Известно, что глава государства совместно с Людмилой Нарусовой к подножию нового монумента возложили огромный букет из алых роз. После букет оставила и сама Ксения Собчак.

Стоит отметить, что памятник установили в сквере, который относят к юридическому факультету СПбГУ. На этом факультете когда-то и работал преподавателем Анатолий Собчак.


Напомним, Владимир Путин сотрудничал с Анатолием Собчаком в самом начале 2000-х. В свое время он также был одним из доверенных лиц Путина. Собчак же признавалась, что после смерти отца ей приходилось лично встречаться с Путиным лишь однажды, когда она снимала о своем отце документальный фильм.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 17:56

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