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VR-квесты от компании Ubisoft начали работать в России

Фирма Ubisoft дала старт VR-квестам жанра Escape the room во вселенной Assassin’s Creed в России. Играть можно командой из двух и четырех человек.
VR-квесты от компании Ubisoft начали работать в России

Россия – один из самых крупных рынков квестов на планете. На данный момент доступно только два проекта: Beyond Medusa’s Gate и Escape the Lost Pyramid. По сюжету первого, участникам предлагается исследовать тайны утерянной пирамиды Небки, а во втором геймеры в течение часа должны найти выход из пещеры на Эгейском побережье, где совершило свою последнюю остановку легендарное судно аргонавтов. Игрокам придется научиться слаженной работе в команде и находить решение сложных головоломок за определенный временной промежуток.

У Ubisoft в планах расширить квестовую библиотеку игрой The Dagger of Time из вселенной Prince of Persia. На этот раз участников призовет сама императрица времени Кайлина, чтобы решить все загадки и покинуть Остров времени, могущественной повелительницей которого она является.

В России создатели квестов развиваются в VR-направлении при поддержке дистрибьюторов компьютерных игр «Бука».

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Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 19:24

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