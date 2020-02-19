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Британские ученые признали пользу бобров

Ученые из Эксетерского университета объявили о пользе бобров для восстановления экосистемы. Животные сокращают ущерб от наводнений и привлекают другие виды фауны в места своего обитания.

Плотины, которые строят зверьки, очищают водоемы, сокращают территорию паводков и создают благоприятные условия для представителей водного мира. Прийти к таким выводам помогло пятилетнее наблюдение за грызунами. В Великобритании бобры исчезли еще 400 лет назад, но ученые выступают за их возвращение на территорию государства. Наблюдатели опубликовали доклад, предназначающийся для правительства Соединенного Королевства, на основании которого оно будет принимать решение, стоит ли снова заселять бобрами водоемы страны.

За годы наблюдений грызуны возвели шесть плотин в верховьях реки Оттер на юге Британии, которые помогли снизить максимальный уровень подъема воды и защитить от паводков деревню Ист Бадли. Благодаря бобровым постройкам образовались несколько прудов, в которых рыбы было на 37% больше, чем в частях рек без плотин. Увеличение количества водных обитателей в свою очередь привлекло птиц, насекомых, полевок и амфибий.

Одновременно исследователи напоминают, что бобры наносят большой вред фермерским хозяйствам, что тоже следует учесть при принятии решения об их возвращении.

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Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 22:00

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