АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 68.78 USD 63.69
Курс валют на 20.02.2020

Виталина Цымбалюк-Романовская продемонстрировала обновленный имидж

Бывшая супруга Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская продемонстрировала обновленный имидж. Пианистка опубликовала фотографию в личном блоге Instagram после посещения салона красоты.
Виталина Цымбалюк-Романовская продемонстрировала обновленный имидж

Российская пианистка и в прошлом театральный деятель на протяжении нескольких лет регулярно появлялась в заметках СМИ и на телевидении из-за громкого развода с режиссером Арменом Джигарханяном. Как известно, в октябре 2017 года в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале» было показано эксклюзивное интервью, в котором 80-летний киноактер сообщил о намерении расторгнуть брак.

Виталина Цымбалюк-Романовская активно общается с аудиторией в социальных сетях. В недавней записи она продемонстрировала новую прическу, сделанную профессиональным стилистом. Пианистка поделилась своими ощущениями от перемен в образе и выразила особую благодарность мастеру красоты Павлу.

На снимок творческой знаменитости пользователи Сети отреагировали неоднозначно. Некоторые поклонники написали, что Виталине Цымбалюк-Романовской очень идет стрижка, укладка и макияж, другие же отметили, что «такие изменения вовсе не к лицу» и даже «старят» экс-жену кинорежиссёра. Среди сотни комментаторов нашлись и те, кто вовсе раскритиковали образ пианистки и указали на полное «отсутствие индивидуальности и женственности».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые сообщили, что время суток влияет на деятельность…
Алёна Кравец подаёт к Дане Борисовой иск на 3 млн…
Британские ученые признали пользу…
По Сети разлетелось фото звезды «Дом-2» Алеси Семеренко до пластических…
Телеканал «Россия 24» разместил в бегущей строке слова песен Юрия Антонова в честь дня его…
Часы Apple Watch могут расширить свою функциональность за счет…
Звезда «Дом-2» Настя Голд закатила жуткую истерику на…
Алсу прокомментировала нежелание Галкина и Пугачёвой поддержать её дочь Микеллу на конкурсе "Голос.…
Ученые выяснили, что из-за стресса повреждаются…
Умерла актриса из сериалов "Беверли Хиллз 90210" и "Ангелы Чарли 2: Только вперед" Джанет…
Ростех создал устройство для онлайн отслеживания наполнения мусорных…
«Супермен» из сериала «Секс в большом городе» Крис Нот стал отцом во второй…
В мобильном приложении соцсети "ВКонтакте" изменили дизайн…
Оксана Самойлова в деталях рассказала, как прошли роды в…
Эксперты рассказали об эфирных маслах, усиливающих…
Участниками European Film Market в Берлине станут 17 столичных…
Саша Зверева приглашает на свадьбу всех…
VR-квесты от компании Ubisoft начали работать в…
Регина Тодоренко похвасталась «шоколадным» загаром на пляже…
Будущие флагманы Huawei P40 и P40 Pro оснастят поддержкой…
Витас предупредил фанатов об опасности…
Эксперты рассказали, как снизить выплаты по ипотеке на сотни тысяч…
Кристина Орбакайте покаталась на снегоходах с мужем и…
Крупные авиакомпании нашли способ обеспечить в самолете бесперебойный…
Светлана Лобода рассказала о своем…
Два российских ракетоносца Ту-22М3 выполнили полет над акваторией Черного…
Ученые: Развитие импотенции связано с группой крови…
Звезда «Спасателей Малибу» Ясмин Блиит впервые за 17 лет замечена в…
Просмотреть все новости