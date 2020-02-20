Виталина Цымбалюк-Романовская продемонстрировала обновленный имидж

Российская пианистка и в прошлом театральный деятель на протяжении нескольких лет регулярно появлялась в заметках СМИ и на телевидении из-за громкого развода с режиссером Арменом Джигарханяном. Как известно, в октябре 2017 года в эфире ток-шоу «Пусть говорят» на «Первом канале» было показано эксклюзивное интервью, в котором 80-летний киноактер сообщил о намерении расторгнуть брак.Виталина Цымбалюк-Романовская активно общается с аудиторией в социальных сетях. В недавней записи она продемонстрировала новую прическу, сделанную профессиональным стилистом. Пианистка поделилась своими ощущениями от перемен в образе и выразила особую благодарность мастеру красоты Павлу.На снимок творческой знаменитости пользователи Сети отреагировали неоднозначно. Некоторые поклонники написали, что Виталине Цымбалюк-Романовской очень идет стрижка, укладка и макияж, другие же отметили, что «такие изменения вовсе не к лицу» и даже «старят» экс-жену кинорежиссёра. Среди сотни комментаторов нашлись и те, кто вовсе раскритиковали образ пианистки и указали на полное «отсутствие индивидуальности и женственности».