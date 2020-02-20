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Врач рассказала, каким образом Дженнифер Энистон удается выглядеть молодой

По мнению российского диетолога Татьяны Кореневой, Дженнифер Энистон удается выглядеть моложе своих лет отнюдь не благодаря пластическим операциям. Врач рассказала, каким образом привычки голливудской актрисы позволяют её сохранить красоту даже в 51 год.

Специалист по комплексной саморегуляции Татьяна Коренева сообщила, что Дженнифер Энистон пользуется вполне доступными средствами для омоложения, которые подойдут каждому. Диетолог считает, что множество звёзд Голливуда с недавних пор перешли на так называемое интервальное голодание. Суть практики состоит в том, чтобы ограничивать время приемов пищи. К примеру, Энистон решила не употреблять твердых и тяжелых продуктов на протяжении 16 часов в сутки.

Кроме того, звезда кино предпочитает игнорировать завтрак и вместо этого просыпается в 9 утра, начиная рабочий день с сока сельдерея. В свободные дни она занимается йогой и медитацией, а тренировки проводятся по пять раз за неделю. Совокупность этих привычек позволяет 51-летней артистке выглядеть намного моложе своих лет и пребывать в тонусе. Врачи все же рекомендуют придерживаться режима принятия пищи с 10 до 18 часов или с 9 до 17 часов в зависимости от собственного самочувствия.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 03:00

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