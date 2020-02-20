Ученые сообщили, что гипоксия вызывает опасную сердечную аритмию сердца
Ученые Калифорнийского университета провели исследования и установили, что при гипоксии белок SUMO, связывается с внутренней частью натриевых каналов, отвечающих за сердцебиение. Специалисты предупредили, что даже незначительные задержки поступления кислорода, вызывают опасную аритмию сердца.
Гипоксия — это проблема, с которой сталкиваются люди с болезнями сердца. Ученые рассказали, что каналы в сердце продолжают открываться тогда, когда они должны быть закрыты. В результате чего в сердце попадает большой поток натрия, который вызывает сбои в работе всего органа. Специалисты отмечают, что при нормальной работе натриевые каналы быстро закрываются после открытия и остаются в таком положении, после чего открываются калиевые каналы, ионы покидают сердечные клетки, и мышцы могут расслабиться, готовясь к следующему удару. Но если натриевые каналы открываются в неположенное время и вызывают натриевые токи, то новая активность может начаться до того момента, как сердце полностью восстановится.
Информация, которая была получена в ходе этого изучения, поможет найти новые цели для терапии и предотвращения аритмии, которая может привести к сердечному приступу, хронической сердечной недостаточности и опасным заболеваниям сердца.
Гипоксия — это проблема, с которой сталкиваются люди с болезнями сердца. Ученые рассказали, что каналы в сердце продолжают открываться тогда, когда они должны быть закрыты. В результате чего в сердце попадает большой поток натрия, который вызывает сбои в работе всего органа. Специалисты отмечают, что при нормальной работе натриевые каналы быстро закрываются после открытия и остаются в таком положении, после чего открываются калиевые каналы, ионы покидают сердечные клетки, и мышцы могут расслабиться, готовясь к следующему удару. Но если натриевые каналы открываются в неположенное время и вызывают натриевые токи, то новая активность может начаться до того момента, как сердце полностью восстановится.
Информация, которая была получена в ходе этого изучения, поможет найти новые цели для терапии и предотвращения аритмии, которая может привести к сердечному приступу, хронической сердечной недостаточности и опасным заболеваниям сердца.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 08:00