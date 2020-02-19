Илью Яббарова и Анастасию Голд пристыдили за неуместные улыбки в траур
Буквально пару дней назад Илья Яббаров поведал об огромный беде, которая пришла в его семью. От онкологического заболевания умерла племянница певца из Саратова. Девушке было всего 17 лет. Илья не стал ограничиваться соболезнованиями в социальных сетях, а решил лично поехать в Саратов, чтобы быть с родными и близкими в этот скорбный день, а также поддержать их.
Его возлюбленная Анастасия Голд не стала оставлять Илью одного в такой печальный момент. Хотя, если принять во внимание свежие снимки девушки из социальных сетей, она не совсем верно поняла смысл поездки и приняла её за развлечение. Подписчики не могли не возмутиться, так как на всех фото Анастасия улыбается. По её виду невозможно понять, что повод у поездки чудовищно печальный.
Надо признать, что печальным не выглядит и сам Илья Яббаров. Молодые люди охотно фотографируются и постят фото. Вся видимая на проекте печаль выглядит показной, кажется пара и правда может ограничиться траурными постами.
Подписчики молодых людей в социальных сетях однозначно осудили их поведение и внешний вид. По мнению комментаторов, счастливый внешний вид ребят совсем не соответствует цели поездки.
Его возлюбленная Анастасия Голд не стала оставлять Илью одного в такой печальный момент. Хотя, если принять во внимание свежие снимки девушки из социальных сетей, она не совсем верно поняла смысл поездки и приняла её за развлечение. Подписчики не могли не возмутиться, так как на всех фото Анастасия улыбается. По её виду невозможно понять, что повод у поездки чудовищно печальный.
Надо признать, что печальным не выглядит и сам Илья Яббаров. Молодые люди охотно фотографируются и постят фото. Вся видимая на проекте печаль выглядит показной, кажется пара и правда может ограничиться траурными постами.
Подписчики молодых людей в социальных сетях однозначно осудили их поведение и внешний вид. По мнению комментаторов, счастливый внешний вид ребят совсем не соответствует цели поездки.