Разработчики Biomutant опровергли слухи об отмене экшена

«Мы понимаем, как вы хотите узнать все подробности о постапокалиптической игре. Biomutant находится в разработке. Поверьте, мы никогда прежде не работали над проектом так сосредоточенно и усердно, как сейчас», - говорится в сообщении.

Experiment 101 надеется на понимание геймеров, ведь проект такой величины требует огромных усилий и времени. Дата выхода будет оглашена, когда сотрудники студии убедятся в полной готовности игры.Сюжет Biomutant разворачивается в мире, столкнувшимся со страшной чумой. Герою предстоит восстановить баланс и уничтожить опасных монстров на всех корнях Древа жизни. В игре используется оригинальная боевая система, позволяющая использовать способности мутанта, оружие и ближний бой.