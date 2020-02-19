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Разработчики Biomutant опровергли слухи об отмене экшена

Разработчики Biomutant опровергли распространяющиеся по Сети слухи об отмене экшена в открытом мире, анонсированного три года назад. Студия Experiment 101 обратилась к геймерам в микроблоге Twitter.
Разработчики Biomutant опровергли слухи об отмене экшена

«Мы понимаем, как вы хотите узнать все подробности о постапокалиптической игре. Biomutant находится в разработке. Поверьте, мы никогда прежде не работали над проектом так сосредоточенно и усердно, как сейчас», - говорится в сообщении.

Experiment 101 надеется на понимание геймеров, ведь проект такой величины требует огромных усилий и времени. Дата выхода будет оглашена, когда сотрудники студии убедятся в полной готовности игры.

Сюжет Biomutant разворачивается в мире, столкнувшимся со страшной чумой. Герою предстоит восстановить баланс и уничтожить опасных монстров на всех корнях Древа жизни. В игре используется оригинальная боевая система, позволяющая использовать способности мутанта, оружие и ближний бой.

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Технологии
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 14:59

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