Медики назвали ранние признаки рака поджелудочной железы





Причиной возникновения рака поджелудочной железы служит бесконтрольный рост клеток органа, приводящий к возникновению опухоли. Поражает недуг людей любого возраста, но чаще остальных болеют пациенты 60-80 лет. Данный вид патологии сложен в плане диагностики, потому что специфические признаки не возникают долгое время, а появившиеся симптомы могут быть приняты за другое заболевание ЖКТ.Онкологи указали на ранние признаки, которые должны послужить толчком для обращения к врачу: потеря аппетита и веса; желтуха; боли в животе и пояснице; тошнота и рвота; увеличение печени и желчного пузыря; кровяной сгусток в большой вене, часто в ноге.Присутствие пары признаков необязательно подразумевает наличие рака, но консультация специалиста в любом случае необходима. Он соберет анамнез и назначит соответствующее лечение.