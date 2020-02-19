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Медики назвали ранние признаки рака поджелудочной железы

Рак поджелудочной железы чаще всего выявляется на поздних стадиях. Врачи перечислили ранние симптомы опасного заболевания, наличие которых является поводом для обращения к специалисту.

Причиной возникновения рака поджелудочной железы служит бесконтрольный рост клеток органа, приводящий к возникновению опухоли. Поражает недуг людей любого возраста, но чаще остальных болеют пациенты 60-80 лет. Данный вид патологии сложен в плане диагностики, потому что специфические признаки не возникают долгое время, а появившиеся симптомы могут быть приняты за другое заболевание ЖКТ.

Онкологи указали на ранние признаки, которые должны послужить толчком для обращения к врачу: потеря аппетита и веса; желтуха; боли в животе и пояснице; тошнота и рвота; увеличение печени и желчного пузыря; кровяной сгусток в большой вене, часто в ноге.

Присутствие пары признаков необязательно подразумевает наличие рака, но консультация специалиста в любом случае необходима. Он соберет анамнез и назначит соответствующее лечение.

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Наука
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 14:48

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