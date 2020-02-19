Ксения Собчак подвинула нижегородского кота с «Первого канала»





Как написал в Facebook хозяин кота Илья Приходько, съёмки шоу «Видели видео?», героем которого должен был стать кот Рыжий, перенесли, так как студию заняло новое шоу Ксении Собчак «Док-ток». К сожалению, у Ильи не получается согласовать новую дату, но он не оставляет надежды показать своего замечательного кота всей стране.Свою заслуженную популярность хвостатый получил после публикования своим хозяином видео в приложении TikTok. Миллионные просмотры небольшого ролика за 3 дня подтверждают огромную славу.Как недавно стало известно, после публикации видео Илью и Рыжего пригласили на «Первый канал» в шоу «Видели видео?» Чтобы пушистый герой добрался с комфортом, организаторы забронировали купе поезда полностью. Но, к сожалению, появление кота Рыжего на телеканале откладывается из-за съемок нового проекта Ксении Собчак «Док-ток».