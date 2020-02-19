В России ипотека оказалась выгоднее накоплений на жилье





Аналитики смоделировали ситуацию, при которой каждый из супругов получает среднюю заработную плату и тратит 50% дохода на оплату ипотечного взноса. При оформлении кредита пара внесла предоплату в размере 20% от общей стоимости недвижимости. Годовое обслуживание займа обходится в 6%. Другая семья решила пожить в арендном жилье и копить деньги на улучшение жилищных условий.Исследование позволило выяснить, что средняя семья сможет рассчитаться с ипотекой за 5,3 года. Граждане, которые начали копить, отметят новоселье только через 9,4 года, да еще и переплатят на аренде 353,7 тыс. рублей. Выгоднее всего брать ипотеку в Москве, Чечне и Крыму. Дольше всего погашать займ приходится жителям Магаданской области.