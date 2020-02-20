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"Свадьбу скрывать не буду. Ею похвастаюсь": Юлия Барановская порассуждала о будущем

Юлия Барановская не любительница выставлять на всеобщее обозрение свои отношения с мужчинами. Она не хочет, чтобы общественность знала о ее романтических прогулках, поцелуях и завтраках с партнером, но при этом подчеркивает, что свадьбу скрывать не намерена.
"Свадьбу скрывать не буду. Ею похвастаюсь": Юлия Барановская порассуждала о будущем

Барановская отмечает, что ее дети хотят свадебное торжество сильнее, чем она сама. Они уже продумали план мероприятия и даже описали ее будущего избранника. Так, дочь телеведущей Яна каждый раз на новогодние праздники загадывает, чтобы мама как можно скорее вышла замуж и была счастлива с новым возлюбленным, который должен быть президентом крупной компании, а еще лучше страны. Также ему нужно обладать собственным самолетом, яхтой и домом на берегу океана. Сын Артем, напротив, полагает, что маму может очаровать даже простой человек с улицы.

Юлия Барановская в ответ только смеется, но не переубеждает детей, потому что каждый имеет право на свое мнение.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 07:00

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