"Свадьбу скрывать не буду. Ею похвастаюсь": Юлия Барановская порассуждала о будущем
Юлия Барановская не любительница выставлять на всеобщее обозрение свои отношения с мужчинами. Она не хочет, чтобы общественность знала о ее романтических прогулках, поцелуях и завтраках с партнером, но при этом подчеркивает, что свадьбу скрывать не намерена.
Барановская отмечает, что ее дети хотят свадебное торжество сильнее, чем она сама. Они уже продумали план мероприятия и даже описали ее будущего избранника. Так, дочь телеведущей Яна каждый раз на новогодние праздники загадывает, чтобы мама как можно скорее вышла замуж и была счастлива с новым возлюбленным, который должен быть президентом крупной компании, а еще лучше страны. Также ему нужно обладать собственным самолетом, яхтой и домом на берегу океана. Сын Артем, напротив, полагает, что маму может очаровать даже простой человек с улицы.
Юлия Барановская в ответ только смеется, но не переубеждает детей, потому что каждый имеет право на свое мнение.
Барановская отмечает, что ее дети хотят свадебное торжество сильнее, чем она сама. Они уже продумали план мероприятия и даже описали ее будущего избранника. Так, дочь телеведущей Яна каждый раз на новогодние праздники загадывает, чтобы мама как можно скорее вышла замуж и была счастлива с новым возлюбленным, который должен быть президентом крупной компании, а еще лучше страны. Также ему нужно обладать собственным самолетом, яхтой и домом на берегу океана. Сын Артем, напротив, полагает, что маму может очаровать даже простой человек с улицы.
Юлия Барановская в ответ только смеется, но не переубеждает детей, потому что каждый имеет право на свое мнение.