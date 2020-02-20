"Свадьбу скрывать не буду. Ею похвастаюсь": Юлия Барановская порассуждала о будущем





Барановская отмечает, что ее дети хотят свадебное торжество сильнее, чем она сама. Они уже продумали план мероприятия и даже описали ее будущего избранника. Так, дочь телеведущей Яна каждый раз на новогодние праздники загадывает, чтобы мама как можно скорее вышла замуж и была счастлива с новым возлюбленным, который должен быть президентом крупной компании, а еще лучше страны. Также ему нужно обладать собственным самолетом, яхтой и домом на берегу океана. Сын Артем, напротив, полагает, что маму может очаровать даже простой человек с улицы.Юлия Барановская в ответ только смеется, но не переубеждает детей, потому что каждый имеет право на свое мнение.