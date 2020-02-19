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Бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова пострадала от рук своего избранника

Американская актриса и бывшая невеста боксера Владимира Кличко снова пострадала от физического насилия своего нынешнего избранника Брайана Хикерсона. Издание «Radar» опубликовало информацию, что бойфренд голливудской звезды уже арестован правоохранительными органами.
Бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова пострадала от рук своего избранника

Обладательница премии «Золотой глобус» актриса и певица Хайден Панеттьери стала более известной на европейском континенте после того, как они с боксером Владимиром Кличко начали встречаться и вскоре обручились. После расторжения помолвки у звезды появился новый поклонник Брайан Хикерсон. Однако их отношения вызвали настоящий ажиотаж в Сети, поскольку в паре неоднократно повторялись ситуации физического насилия.

Весной 2019 года Брайан Хикерсон сломал нос и нанес многочисленные ушибы по всему телу своей девушке. Поскольку инцидент быстро распространился в СМИ, актриса прокомментировала случившееся, сообщив, что причина такого поведения заключается в алкогольной зависимости ее избранника. Спустя полгода пара помирилась, однако 14 февраля 2020 года физическое насилие повторилось снова.

Американское издание сообщает, что «вместо романтики на День влюбленных Брайан Хикерсон швырял актрису по комнате и ударил кулаком в лицо». Родственники Хайден Панеттьери твердо настроены «отправить за решетку агрессивного поклонника».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:26

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