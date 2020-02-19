В Китае прокомментировали запрет на въезд в Россию





Оперативный штаб, созданный для предотвращения ввоза коронавируса, объявил о намерении ограничить въезд в страну для туристов, специалистов и студентов, проживающих в КНР. Инициативу поддержал глава кабмина Михаил Мишустин.Китайский дипломат рассказал, что РФ поддерживает Пекин в борьбе с эпидемией и верит, что совместными усилиями удастся быстро сократить распространение инфекции и свести ее на нет. Введенные ограничения не означают, что страны навсегда закроют сообщение. С улучшением эпидемиологической обстановки границы снова откроются.На 19 февраля число инфицированных превысило 74 тыс. человек. Врачам удалось вылечить 14,4 тыс. пациентов. 2004 граждан скончались.