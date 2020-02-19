В Китае прокомментировали запрет на въезд в Россию
В Китае прокомментировали временный вынужденный запрет на въезд китайцев в Россию, связанный с эпидемий коронавируса. Сведения предоставил офпред МИД Гэн Шуан.
Оперативный штаб, созданный для предотвращения ввоза коронавируса, объявил о намерении ограничить въезд в страну для туристов, специалистов и студентов, проживающих в КНР. Инициативу поддержал глава кабмина Михаил Мишустин.
Китайский дипломат рассказал, что РФ поддерживает Пекин в борьбе с эпидемией и верит, что совместными усилиями удастся быстро сократить распространение инфекции и свести ее на нет. Введенные ограничения не означают, что страны навсегда закроют сообщение. С улучшением эпидемиологической обстановки границы снова откроются.
На 19 февраля число инфицированных превысило 74 тыс. человек. Врачам удалось вылечить 14,4 тыс. пациентов. 2004 граждан скончались.
Оперативный штаб, созданный для предотвращения ввоза коронавируса, объявил о намерении ограничить въезд в страну для туристов, специалистов и студентов, проживающих в КНР. Инициативу поддержал глава кабмина Михаил Мишустин.
Китайский дипломат рассказал, что РФ поддерживает Пекин в борьбе с эпидемией и верит, что совместными усилиями удастся быстро сократить распространение инфекции и свести ее на нет. Введенные ограничения не означают, что страны навсегда закроют сообщение. С улучшением эпидемиологической обстановки границы снова откроются.
На 19 февраля число инфицированных превысило 74 тыс. человек. Врачам удалось вылечить 14,4 тыс. пациентов. 2004 граждан скончались.
Политика
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 13:02