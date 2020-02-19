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Минобороны РФ подпишет контракт на поставку Су-34 с расширенными возможностями

Минобороны РФ готово подписать контракт на поставку многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 для нужд ВКС. Боевые функции самолета будут расширены по итогам опытно-конструкторской работы "Сыч".
Минобороны РФ подпишет контракт на поставку Су-34 с расширенными возможностями

Модели получат новое радиоэлектронное оснащение, изобретенное во время ОКР "Сыч", которая завершилась в прошлом году. Также в летательный аппарат вмонтируют подвесные разведывательные контейнеры. Расширится и перечень авиационных средств поражения, применяемых самолетом. По словам источника из Военно-промышленного комплекса, скоро потерпит изменение весь авиапарк ранее принятых на вооружение России Су-34.

Контракт на первую партию истребителей был заключен еще 12 лет назад. На данный момент Чкаловский авиазавод в Новосибирске почти завершил сборку самолетов по соглашению, подписанному в 2012 году. В пользование Воздушно-космическим силам РФ перейдут 92 воздушных судна.

Су-34 имеет практическую дальность 4000 км, скорость 1900 км/ч и используется для поражения как наземных, так и воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях. Снабжен летательный аппарат ракетами классов "воздух — земля" и "воздух — воздух".

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Технологии / Главные новости
Добавил: Пятыго Илья Сегодня, 12:58

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