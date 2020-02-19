Минобороны РФ подпишет контракт на поставку Су-34 с расширенными возможностями





Модели получат новое радиоэлектронное оснащение, изобретенное во время ОКР "Сыч", которая завершилась в прошлом году. Также в летательный аппарат вмонтируют подвесные разведывательные контейнеры. Расширится и перечень авиационных средств поражения, применяемых самолетом. По словам источника из Военно-промышленного комплекса, скоро потерпит изменение весь авиапарк ранее принятых на вооружение России Су-34.Контракт на первую партию истребителей был заключен еще 12 лет назад. На данный момент Чкаловский авиазавод в Новосибирске почти завершил сборку самолетов по соглашению, подписанному в 2012 году. В пользование Воздушно-космическим силам РФ перейдут 92 воздушных судна.Су-34 имеет практическую дальность 4000 км, скорость 1900 км/ч и используется для поражения как наземных, так и воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях. Снабжен летательный аппарат ракетами классов "воздух — земля" и "воздух — воздух".