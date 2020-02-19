Юрий Антонов заявил, что ни с кем не хотел бы петь дуэтом на концерте в честь 75-летия





Юрий Антонов отметил, что не увлекается современной музыкой, поэтому не осведомлён о тенденциях в этой части отечественного шоу-бизнеса. Композитор не только затруднился назвать имя артиста, с которым ему хотелось бы исполнить песню дуэтом, но даже и не имеет желания задумываться об этом. Не смог певец ответить и на вопрос, кто из нынешних исполнителей ему по душе – потому как вообще не слушает молодёжную музыку.Юрий Антонов считается принципиальным человеком, иногда он может и вспылить – если журналисты интересуются его личной жизнью. На песнях музыканта выросло не одно поколение, его творчество до сих пор востребовано.Юрий Антонов был женат три раза, но на сегодняшний день предпочитает жить один, в окружении домашних питомцев. Несколько месяцев назад исполнителю сделали операцию на коленном суставе, из-за чего он не смог приурочить концерт в честь своего 75-летия ко дню рождения.