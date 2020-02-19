АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.09 USD 63.77
Курс валют на 19.02.2020

Юрий Антонов заявил, что ни с кем не хотел бы петь дуэтом на концерте в честь 75-летия

Эстрадному певцу, композитору и поэту Юрию Антонову 19 февраля исполняется 75 лет, но по состоянию здоровья концерт в честь юбилея артисту пришлось перенести на другую дату. На сегодняшний день музыкант ведёт уединённый образ жизни и неохотно общается с представителями СМИ, однако для журналистов издания Teleprogramma.pro он сделал исключение и согласился на разговор, ответив на вопрос, с кем из современных звёзд предпочёл бы выступить дуэтом.
Юрий Антонов заявил, что ни с кем не хотел бы петь дуэтом на концерте в честь 75-летия

Юрий Антонов отметил, что не увлекается современной музыкой, поэтому не осведомлён о тенденциях в этой части отечественного шоу-бизнеса. Композитор не только затруднился назвать имя артиста, с которым ему хотелось бы исполнить песню дуэтом, но даже и не имеет желания задумываться об этом. Не смог певец ответить и на вопрос, кто из нынешних исполнителей ему по душе – потому как вообще не слушает молодёжную музыку.

Юрий Антонов считается принципиальным человеком, иногда он может и вспылить – если журналисты интересуются его личной жизнью. На песнях музыканта выросло не одно поколение, его творчество до сих пор востребовано.

Юрий Антонов был женат три раза, но на сегодняшний день предпочитает жить один, в окружении домашних питомцев. Несколько месяцев назад исполнителю сделали операцию на коленном суставе, из-за чего он не смог приурочить концерт в честь своего 75-летия ко дню рождения.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:29

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Спасибо за шедевры": Иосиф Пригожин и Валерия поздравили Юрия Антонова с…
В Китае прокомментировали запрет на въезд в…
Ракишев: Технологии из России по-прежнему…
Бывшая девушка разбила нос любовнику Ольги Бузовой Давиду…
Минобороны РФ подпишет контракт на поставку Су-34 с расширенными…
Супруга Стаса Пьехи о разводе: «У нас нет времени на бюрократические…
Крейсер «Москва» пробудет на службе Черноморского флота до 2030…
"Люблю тебя": Наташа Королева поздравила сына Архипа Глушко с…
Экономист прокомментировал отказ властей возобновить индексацию выплат…
Юрий Антонов заявил, что ни с кем не хотел бы петь дуэтом на концерте в честь…
В Москве неизвестные украли из банкомата 4,5 млн…
Дмитрий Иванов рассказал о наркозависимости Лолиты…
Власти России отказались от введения налога на попутный нефтяной…
"Пусть всегда рядом будет душевный покой": Марина Юдашкина поздравила Юрия Антонова с днем…
Нейробиолог Владимир Дорохов: Дефицит сна сокращает продолжительность…
В Сети появились снимки развратного поведения звезды «Дом-2» Татьяны Африкантовой в московском…
Emperion Nebulus станет первым смартфоном с Windows 10 и поддержкой…
Свадьба Тодоренко и Топалова признана лучшей в номинации…
АвтоВАЗ назвал потенциальных покупателей LADA за 1 млн…
Анна Семенович: "Не нужно сравнивать себя с другими людьми и примерять чужую судьбу на…
«Прет, как танк, везде»: футболист Артем Дзюба высказался об Ольге…
«Даже если это было до меня или после»: Айза Анохина поделилась размышлениями о…
Лоза против Соседова: «Алла Пугачева может делать все, что…
Из фильмов для взрослых в реалити-шоу: Как Елена Беркова попала в…
Кристина Асмус ответила хейтерам своим обнаженным телом в…
Эксперты назвали крадущие личные данные…
Андрей Разин об отказе Димаша Кудайбергена от участия в "Евровидении 2020" : "Совершенно согласен с мнением самого популярного певца…
Звезда «Дом-2» Яна Шевцова требует от Юли Романовой вернуть…
Просмотреть все новости