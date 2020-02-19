«Прет, как танк, везде»: футболист Артем Дзюба высказался об Ольге Бузовой

«Прет, как танк, везде. Все так про нее говорят, но я вообще спокойно отношусь к Оле Бузовой — нет ни негатива, ни какого-то восхищения. Человек делает то, что делает. Вот в таком мире мы живем», - заявил Дзюба.





Также Артём поведал о личной жизни. Признался в любви своей супруге, которая является для него надежной опорой. Дзюба рассказал, что переживает за неё и поэтому старается не бывать с ней на публике.Также футболист поблагодарил и своих родителей. Отца - за поддержку в тяжёлый период своей футбольной карьеры. А маму, которую он считает главным человеком в своей жизни, за теплоту и домашний уют.Нельзя забывать, что сборная России попала в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в 2018 году во многом благодаря Артёму Дзюбе. Также это помогло самому Артёму обрести уверенность и стать одним из лучших нападающих страны.