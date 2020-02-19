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«Прет, как танк, везде»: футболист Артем Дзюба высказался об Ольге Бузовой

В интервью молодому футбольному блогеру Гене Миллеру нападающий петербургского зенита и сборной России Артём Дзюба поделился своим мнением о телезвезде и певице Ольге Бузовой. Он рассказал, что отдает дань её таланту и трудолюбию, но иногда её поведение вызывает у него шок.
«Прет, как танк, везде»: футболист Артем Дзюба высказался об Ольге Бузовой

«Прет, как танк, везде. Все так про нее говорят, но я вообще спокойно отношусь к Оле Бузовой — нет ни негатива, ни какого-то восхищения. Человек делает то, что делает. Вот в таком мире мы живем», - заявил Дзюба.


Также Артём поведал о личной жизни. Признался в любви своей супруге, которая является для него надежной опорой. Дзюба рассказал, что переживает за неё и поэтому старается не бывать с ней на публике.


Также футболист поблагодарил и своих родителей. Отца - за поддержку в тяжёлый период своей футбольной карьеры. А маму, которую он считает главным человеком в своей жизни, за теплоту и домашний уют.

Нельзя забывать, что сборная России попала в четвертьфинал чемпионата мира по футболу в 2018 году во многом благодаря Артёму Дзюбе. Также это помогло самому Артёму обрести уверенность и стать одним из лучших нападающих страны.

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Спорт / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:52

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