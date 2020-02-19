Лоза против Соседова: «Алла Пугачева может делать все, что пожелает»

«Слава Богу, что в свои 70 лет Алла Борисовна смогла выскочить и бегать по сцене. Пускай делает все, что хочет, имеет полное право! Кто такой Соседов? Думаю, пора прекратить слушать людей, который ничего не стоят и не сделали ничего путного. В нашей стране много критиков», - заявил 66-летний Лоза.





В прошлом году Пугачева, ушедшая с большой сцены, дала юбилейный концерт в Кремле. Поклонники пришли в восторг от яркого шоу и попросили артистку его повторить. Соседов, напротив, посчитал, что «постаревшая и немощная исполнительница не вправе устраивать на сцене Апокалипсис».Примадонна рассказала, что организовала концерт, чтобы у ее детей, Гарри и Лизы, он остался в качестве кино, в котором они всегда смогут увидеть мать такой, какая она сейчас, передает «СтарХит».