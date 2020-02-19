Египетские врачи рассказали о пользе ежедневного употребления апельсина





Апельсины содержат множество жизненно необходимых веществ, среди которых следует выделить антиоксиданты, очищающие организм от токсинов и вредных веществ, обеспечивающих нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Соли калия также позитивно влияют на артериальное давление и сердечный ритм, будучи отличным дополнением к одновременному повышению "хорошего" холестерина. Последний может предоставить профилактику варикоза, улучшение иммунитета и устойчивость к респираторным инфекциям, особенно в холодный период года.Более показательными можно назвать результаты исследования с участием 2419 человек, у которых проверяли уровни витаминов А, С, Е, которые содержатся в цитрусовых. За ними вели наблюдение в течение 10 лет, после чего ученые пришли к необычному выводу: риск инсульта увеличился в 2,5 раза у мужчин, которые имели пониженные концентрации этих микроэлементов. Эксперимент также показал, что ежедневное употребление апельсинового сока способствует снижению систолического АД примерно на 10 мм рт. ст.