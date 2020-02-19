Египетские врачи рассказали о пользе ежедневного употребления апельсина
Египетский кардиолог Джамаль Шаабан сообщил, что апельсин является эффективным способом профилактики от множества сезонных болезней. Врач рассказал, что польза от ежедневного употребления цитрусовых заключается в сильных антиоксидантах.
Апельсины содержат множество жизненно необходимых веществ, среди которых следует выделить антиоксиданты, очищающие организм от токсинов и вредных веществ, обеспечивающих нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Соли калия также позитивно влияют на артериальное давление и сердечный ритм, будучи отличным дополнением к одновременному повышению "хорошего" холестерина. Последний может предоставить профилактику варикоза, улучшение иммунитета и устойчивость к респираторным инфекциям, особенно в холодный период года.
Более показательными можно назвать результаты исследования с участием 2419 человек, у которых проверяли уровни витаминов А, С, Е, которые содержатся в цитрусовых. За ними вели наблюдение в течение 10 лет, после чего ученые пришли к необычному выводу: риск инсульта увеличился в 2,5 раза у мужчин, которые имели пониженные концентрации этих микроэлементов. Эксперимент также показал, что ежедневное употребление апельсинового сока способствует снижению систолического АД примерно на 10 мм рт. ст.
Апельсины содержат множество жизненно необходимых веществ, среди которых следует выделить антиоксиданты, очищающие организм от токсинов и вредных веществ, обеспечивающих нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Соли калия также позитивно влияют на артериальное давление и сердечный ритм, будучи отличным дополнением к одновременному повышению "хорошего" холестерина. Последний может предоставить профилактику варикоза, улучшение иммунитета и устойчивость к респираторным инфекциям, особенно в холодный период года.
Более показательными можно назвать результаты исследования с участием 2419 человек, у которых проверяли уровни витаминов А, С, Е, которые содержатся в цитрусовых. За ними вели наблюдение в течение 10 лет, после чего ученые пришли к необычному выводу: риск инсульта увеличился в 2,5 раза у мужчин, которые имели пониженные концентрации этих микроэлементов. Эксперимент также показал, что ежедневное употребление апельсинового сока способствует снижению систолического АД примерно на 10 мм рт. ст.
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:22