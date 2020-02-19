АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты составили ТОП-5 самых дорогих мобильных…
EUR 69.09 USD 63.77
Курс валют на 19.02.2020

Египетские врачи рассказали о пользе ежедневного употребления апельсина

Египетский кардиолог Джамаль Шаабан сообщил, что апельсин является эффективным способом профилактики от множества сезонных болезней. Врач рассказал, что польза от ежедневного употребления цитрусовых заключается в сильных антиоксидантах.

Апельсины содержат множество жизненно необходимых веществ, среди которых следует выделить антиоксиданты, очищающие организм от токсинов и вредных веществ, обеспечивающих нормальную работу сердечно-сосудистой системы. Соли калия также позитивно влияют на артериальное давление и сердечный ритм, будучи отличным дополнением к одновременному повышению "хорошего" холестерина. Последний может предоставить профилактику варикоза, улучшение иммунитета и устойчивость к респираторным инфекциям, особенно в холодный период года.

Более показательными можно назвать результаты исследования с участием 2419 человек, у которых проверяли уровни витаминов А, С, Е, которые содержатся в цитрусовых. За ними вели наблюдение в течение 10 лет, после чего ученые пришли к необычному выводу: риск инсульта увеличился в 2,5 раза у мужчин, которые имели пониженные концентрации этих микроэлементов. Эксперимент также показал, что ежедневное употребление апельсинового сока способствует снижению систолического АД примерно на 10 мм рт. ст.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Google Pixel 5 показали на новых…
Ведущая Ксения Бородина заявила, что у Алены Савкиной все отношения под…
Разработчики Biomutant опровергли слухи об отмене…
Олег Митяев сообщил, почему дважды уходил из…
Диетолог: Тяга к определенным продуктам питания может свидетельствовать о проблемах со…
Александр Олешко рассказал о предложении журналистов разоблачить…
Медики назвали ранние признаки рака поджелудочной…
Илью Яббарова и Анастасию Голд пристыдили за неуместные улыбки в…
Ученые предупреждают об угрозе обрушения вулкана Тунгурауа в Южной…
Поклонники обсуждают уставшее лицо и седину актрисы Елены…
Египетские врачи рассказали о пользе ежедневного употребления…
Юморист Ефим Шифрин назвал современных комиков…
Mail.ru Group: Сайты знакомств одинаково популярны среди молодежи и пользователей старше 55…
Билли Айлиш сообщила, что прекратила читать комментарии в личном блоге…
Названы 5 основных признаков дефицита в организме…
Андрей Разин о решении Павла Прилучного похудеть до 39 кг ради новой роли: "Остановись! Это очень опасная для здоровья…
Ксения Собчак подвинула нижегородского кота с «Первого…
"Умная" колонка от "Яндекс" поможет ребенку развивать…
Пользователи Сети активно обсуждают видеозапись похудевшей Ляйсан…
В России ипотека оказалась выгоднее накоплений на…
Бывшая невеста Владимира Кличко Хайден Панеттьери снова пострадала от рук своего…
Советская гаубица Д-30 привела в восторг американского…
"Спасибо за шедевры": Иосиф Пригожин и Валерия поздравили Юрия Антонова с…
В Китае прокомментировали запрет на въезд в…
Ракишев: Технологии из России по-прежнему…
Бывшая девушка разбила нос любовнику Ольги Бузовой Давиду…
Минобороны РФ подпишет контракт на поставку Су-34 с расширенными…
Супруга Стаса Пьехи о разводе: «У нас нет времени на бюрократические…
Просмотреть все новости