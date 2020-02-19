Xiaomi выпустит «умную» маску для защиты от коронавируса
Xiaomi выпустит «умную» защитную маску. На фоне эпидемии коронавируса и глобального загрязнения воздуха новинка должна пользоваться большим спросом.
Средство индивидуальной защиты нового поколения запатентовано. Xiaomi интегрирует в него вычислительный блок, содержащий процессор для обработки данных, собираемых со встроенных датчиков. Вся информация будет находиться в модуле хранения. Получить к ней доступ можно через смартфон по беспроводному соединению. Работу устройства обеспечивает аккумулятор.
Xiaomi дополнит маску гироскопом для фиксации движения, акселерометром, фильтрами для очистки воздуха. Специальные датчики смогут отслеживать нарушение дыхания пользователя, число сделанных вдохов и замерять объем пропущенного воздуха.
Средство индивидуальной защиты нового поколения запатентовано. Xiaomi интегрирует в него вычислительный блок, содержащий процессор для обработки данных, собираемых со встроенных датчиков. Вся информация будет находиться в модуле хранения. Получить к ней доступ можно через смартфон по беспроводному соединению. Работу устройства обеспечивает аккумулятор.
Xiaomi дополнит маску гироскопом для фиксации движения, акселерометром, фильтрами для очистки воздуха. Специальные датчики смогут отслеживать нарушение дыхания пользователя, число сделанных вдохов и замерять объем пропущенного воздуха.
Технологии
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 08:49