Юрий Антонов о своем «богатстве»: «Обо мне много лживой информации»

«Пожалуйста, не верьте всей информации в интернете. 80% того, что пишут о медийных персонах – ложь и вранье. Да, я никогда не относился к беднякам, но в советские годы деньги никто не считал. Люди не стремились к богатству, так как от него не было толку – тратить было некуда», - рассказал Антонов.



