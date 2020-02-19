Юрий Антонов о своем «богатстве»: «Обо мне много лживой информации»
Юрий Антонов, который сегодня отмечает 75-летие, высказался о своем баснословном «богатстве». Музыкант попросил не вешать на него ярлыки, так как в Сети о нем появилось много лживой информации.
Юрий Михайлович признался, что мог потратить в месяц около тысячи рублей. Денег хватало, чтобы сходить с девушкой в ресторан, купить парфюм, импортные пиджаки. Дорогие ароматы музыкант приобретал у фарцовщиков, поскольку знал, какую реакцию они вызывают у противоположного пола.
Ранее сообщалось об интересных фактах из жизни народного артиста России, любившего кошек и собак.
«Пожалуйста, не верьте всей информации в интернете. 80% того, что пишут о медийных персонах – ложь и вранье. Да, я никогда не относился к беднякам, но в советские годы деньги никто не считал. Люди не стремились к богатству, так как от него не было толку – тратить было некуда», - рассказал Антонов.
Юрий Михайлович признался, что мог потратить в месяц около тысячи рублей. Денег хватало, чтобы сходить с девушкой в ресторан, купить парфюм, импортные пиджаки. Дорогие ароматы музыкант приобретал у фарцовщиков, поскольку знал, какую реакцию они вызывают у противоположного пола.
Ранее сообщалось об интересных фактах из жизни народного артиста России, любившего кошек и собак.