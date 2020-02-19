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Заворотнюк и Чернышёв стали «Парой года» по версии Moda Topical

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышёв стали «Парой года» по версии журнала Moda topical. Супруги отсутствовали на прошедшей в Москве церемонии в связи с болезнью актрисы.
Заворотнюк и Чернышёв стали «Парой года» по версии Moda Topical

В этом году ведущими премии стали Стас и Юлия Костюшкина. Самой дружной и крепкой парой были признаны супруги Стриженовы, но они от чистого сердца отказались от награды в пользу Чернышёва и Заворотнюк.
«Настя и Петр неоднократно вручали нам награду. Мы верим в чудеса, поэтому хотим послать свою поддержку и заботу именно этой паре», - рассказал Александр Стриженов.

Супруга сценариста Екатерина поддержала возлюбленного, заявив, что семья Заворотнюк пережила безумно сложный год и заслужила статуэтку. Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» еще слаба и не принимает гостей, поэтому награду вместе с другими подарками коллеги передали ее близким.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 08:17

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