Заворотнюк и Чернышёв стали «Парой года» по версии Moda Topical

«Настя и Петр неоднократно вручали нам награду. Мы верим в чудеса, поэтому хотим послать свою поддержку и заботу именно этой паре», - рассказал Александр Стриженов.





В этом году ведущими премии стали Стас и Юлия Костюшкина. Самой дружной и крепкой парой были признаны супруги Стриженовы, но они от чистого сердца отказались от награды в пользу Чернышёва и Заворотнюк.Супруга сценариста Екатерина поддержала возлюбленного, заявив, что семья Заворотнюк пережила безумно сложный год и заслужила статуэтку. Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» еще слаба и не принимает гостей, поэтому награду вместе с другими подарками коллеги передали ее близким.