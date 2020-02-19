Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала семейные тайны Собчак





Перед телекамерами шоу «Док-ток» Оксана рассказала собственное видение расставание с бывшим монархом и экстренный уезд на родину с маленьким сыном.Бывшая королева отвергает все обвинения в измене мужу, а также приводит доказательства, что отцом её сына является именно Мухаммад V. Ведь сын является полной копией бывшего мужа.Но надо признать, что на данный момент завидовать Оксане трудно. Её экс-супруг не желает признавать ребенка и оплачивать его содержание. Вот красотке и приходится самой искать источники дохода, хотя бы и торгуя секретами семейной жизни. Еще Воеводина решила продать богатейший свадебный наряд, чье авторство принадлежит Валентину Юдашкину. «Мисс Москва — 2015» оценила платье в три миллиона рублей, хотя и собирается пожертвовать эти деньги.Напомним, что кроме свадебного наряда Оксана осталась хозяйкой апартаментов в Москве и бриллиантового кольца, которое осталось после помолвки.