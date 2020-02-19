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Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала семейные тайны Собчак

Оксана Воеводина, «Мисс Москва — 2015», экс-супруга бывшего малайзийского короля стала главным героем очередного выпуска передачи «Док-ток». Как говорят доверенные люди, бывшая жена Мухаммада V неоднократно делала попытки предоставить какому-нибудь шоу подробности своей семейной жизни. По итогу, сумма предложенная ей Ксенией Собчак, Воеводину устроила.

Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала семейные тайны Собчак

Перед телекамерами шоу «Док-ток» Оксана рассказала собственное видение расставание с бывшим монархом и экстренный уезд на родину с маленьким сыном.

Бывшая королева отвергает все обвинения в измене мужу, а также приводит доказательства, что отцом её сына является именно Мухаммад V. Ведь сын является полной копией бывшего мужа.


Но надо признать, что на данный момент завидовать Оксане трудно. Её экс-супруг не желает признавать ребенка и оплачивать его содержание. Вот красотке и приходится самой искать источники дохода, хотя бы и торгуя секретами семейной жизни. Еще Воеводина решила продать богатейший свадебный наряд, чье авторство принадлежит Валентину Юдашкину. «Мисс Москва — 2015» оценила платье в три миллиона рублей, хотя и собирается пожертвовать эти деньги.

Напомним, что кроме свадебного наряда Оксана осталась хозяйкой апартаментов в Москве и бриллиантового кольца, которое осталось после помолвки.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:40

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