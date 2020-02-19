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Ксения Собчак ответила на обвинения в плагиате

Ксению Собчак ни единожды обвиняли в воровстве идей, но теперь она согласилась ответить на эти выпады. Бывшая ведущая «Дом-2», не так давно с триумфом вновь появившаяся на Первом канале, не стала произносить оправданий. Телеведущая сказала, что всегда сама является автором идей, которые воруют другие, а потом обвиняют её в плагиате только из зависти.

Ксения Собчак ответила на обвинения в плагиате

Журналистка согласилась, что подвергалась критике множество раз, и за форму очков, напоминающих очки Ирины Хакамады, и за свое шоу, напоминающее шоу Кардашьян, и за заимствование идеи у Амирана Сардарова. Но сообщила, что к подобным выпадам относится с безразличием. По словам Ксении, именно её идеи чаще берут за основу.

Но Собчак призналась, что подобные вещи её нисколько не расстраивают, а только мотивируют работать еще активнее.

Получается, что такой образ мыслей Ксении Анатольевны должен быть и у тех, чьи идеи она позаимствовала. По её логике, обвинять Ксению совершенно не в чем, а люди, творчество которых она взяла для примера, обязаны испытывать радость и мотивацию к дальнейшему труду.


Как известно, последний случай плагиата приписывают её шоу «Док-ток». Передача с тем же самым наименованием существует на канале RTVI уже год.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:22

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