Ксения Собчак ответила на обвинения в плагиате





Журналистка согласилась, что подвергалась критике множество раз, и за форму очков, напоминающих очки Ирины Хакамады, и за свое шоу, напоминающее шоу Кардашьян, и за заимствование идеи у Амирана Сардарова. Но сообщила, что к подобным выпадам относится с безразличием. По словам Ксении, именно её идеи чаще берут за основу.Но Собчак призналась, что подобные вещи её нисколько не расстраивают, а только мотивируют работать еще активнее.Получается, что такой образ мыслей Ксении Анатольевны должен быть и у тех, чьи идеи она позаимствовала. По её логике, обвинять Ксению совершенно не в чем, а люди, творчество которых она взяла для примера, обязаны испытывать радость и мотивацию к дальнейшему труду.Как известно, последний случай плагиата приписывают её шоу «Док-ток». Передача с тем же самым наименованием существует на канале RTVI уже год.