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Анну Бузову удивили цифры на весах, и она настроена бороться с весом

Замечательный сочинский отдых 31-летней сестры Ольги Бузовой Анны был омрачен набором лишнего веса. Она решительно настроена с этим бороться и призывает присоединяться к ней фолловеров.

Анну Бузову удивили цифры на весах, и она настроена бороться с весом

Не так давно Бузова-младшая вместе со свои мужем вернулась в Москву из отпуска в Сочи. Они замечательно провели время на снежных склонах лыжного курорта «Роза Хутор». Так как катание на лыжах отнимает много сил, вполне логично, что это приводит к хорошему аппетиту. Вот и Анна Бузова не стала себя сильно ограничивать, что и привело к небольшому набору веса.

Своим подписчикам она рассказала, что такое с ней случается регулярно, и во время отдыха она всегда набирает лишние килограммы. Но пообещала серьезно взять себя в руки, внимательно отнестись к питанию и регулярно посещать тренировки.


Вскоре девушка сообщила, что уже действует в соответствии со своим планом. Занимается домашними тренировками, соблюдает режим питья и старается правильно питаться.

Также сестра ведущей "Дома-2" мотивировала присоединяться к ней подписчиков и вместе сражаться за стройность и красоту.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:30

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