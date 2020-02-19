Анну Бузову удивили цифры на весах, и она настроена бороться с весом





Не так давно Бузова-младшая вместе со свои мужем вернулась в Москву из отпуска в Сочи. Они замечательно провели время на снежных склонах лыжного курорта «Роза Хутор». Так как катание на лыжах отнимает много сил, вполне логично, что это приводит к хорошему аппетиту. Вот и Анна Бузова не стала себя сильно ограничивать, что и привело к небольшому набору веса.Своим подписчикам она рассказала, что такое с ней случается регулярно, и во время отдыха она всегда набирает лишние килограммы. Но пообещала серьезно взять себя в руки, внимательно отнестись к питанию и регулярно посещать тренировки.Вскоре девушка сообщила, что уже действует в соответствии со своим планом. Занимается домашними тренировками, соблюдает режим питья и старается правильно питаться.Также сестра ведущей "Дома-2" мотивировала присоединяться к ней подписчиков и вместе сражаться за стройность и красоту.