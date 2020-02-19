Гоген Солнцев рассказал, за что ненавидит своих родителей





Он поведал, что будучи еще несовершеннолетним пережил уход обоих родителей из семьи. Сначала ребенка с отцом оставила мама, а спустя некоторое время семью покинул и отец будущей телезвезды. Получилось так, что к 10-летнему возрасту Солнцев остался совершенно один и возникал вопрос о передаче его в детский приют. К счастью, у будущего шоумена была любящая тетя, которая и приняла на себя груз ответственности воспитывать и содержать ребенка.В беседе с журналистом Гоген прямо сказал о ненависти к родителям. За прошедшее время он так и не смог забыть горькую обиду на них за этот поступок. Солнцев посетовал, что вряд ли сможет когда-то их простить.Тем временем его мать продолжает интересоваться, что происходит в жизни сына. Недавно она озвучила свои мысли о желании Гогена стать родителем вместе со своей супругой Екатериной Терешкович. Мать Гогена Солнцева не думает, что из этого выйдет что-то путное.