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Гоген Солнцев рассказал, за что ненавидит своих родителей

Известный своими скандальными поступками бывший участник «Дом-2» Гоген Солнцев снова эпатировал публику. В последнем интервью он крайне негативно отозвался о своих родителях. Если верить его словам, то в детстве родители совершили в отношении Солнцева один очень плохой поступок, который он до сих пор не готов им простить.

Гоген Солнцев рассказал, за что ненавидит своих родителей

Он поведал, что будучи еще несовершеннолетним пережил уход обоих родителей из семьи. Сначала ребенка с отцом оставила мама, а спустя некоторое время семью покинул и отец будущей телезвезды. Получилось так, что к 10-летнему возрасту Солнцев остался совершенно один и возникал вопрос о передаче его в детский приют. К счастью, у будущего шоумена была любящая тетя, которая и приняла на себя груз ответственности воспитывать и содержать ребенка.

В беседе с журналистом Гоген прямо сказал о ненависти к родителям. За прошедшее время он так и не смог забыть горькую обиду на них за этот поступок. Солнцев посетовал, что вряд ли сможет когда-то их простить.


Тем временем его мать продолжает интересоваться, что происходит в жизни сына. Недавно она озвучила свои мысли о желании Гогена стать родителем вместе со своей супругой Екатериной Терешкович. Мать Гогена Солнцева не думает, что из этого выйдет что-то путное.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:10

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