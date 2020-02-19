АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Юрий Антонов отмечает 75-летие: Лучшими друзьями певца стали…
EUR 69.09 USD 63.77
Курс валют на 19.02.2020

Ирина Хакамада никогда не читает новости о себе

Известный политик Ирина Хакамада стала гостьей "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой", в котором рассказала, что никогда не читает новости о себе. Причиной этому сложит отсутствие интереса к подобным материалам в СМИ.
Ирина Хакамада никогда не читает новости о себе

Ирина Хакамада в эфире "Русского радио" призналась, что никогда "не гуглила" свое имя для поиска соответствующих новостей. Тем не менее, когда-то ее знакомые рассказывали ей, что в Сети идет бурное обсуждение, носит ли политик бюстгальтер. Как оказалось, большинство пользователей встали на защиту Хакамады, что порадовало политика. Отвечая на вопрос об успехе, она сообщила: "Успех - это вовсе не про деньги. Он заключается в предоставлении людям продукта или услуги, от которой ты получаешь настоящий кайф. Все миллионеры, рассказывающие о том, что они не думали о деньгах, когда их зарабатывали, просто разрывают шаблоны. Однако если ты хочешь получить оценку, то ты должен на этом заработать деньги. В несправедливом обществе деньги являются все же необходимым условием для счастья, но недостаточным".

Хакамада призналась, что в своей жизни училась у всех понемногу, а в первую очередь, у себя самой. Также политик поняла, что учить других является призванием, а подсказка со стороны о выступлениях на семинарах оказалась полезной. Хакамада призвала не стесняться "поднимать руку даже если страшно", развивать словарный запас, чтобы стать успешным оратором, и читать литературу. Она, к примеру, в 14 лет "перечитала всего Достоевского и Чехова".

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 08:10

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Певица Валерия вошла в состав жюри нового телешоу…
Звезда «Дом-2» Влад Иванов сознался в интимной связи с экс-участницей…
"Роскачество": Бухгалтеры и финансисты чаще всего становятся жертвами…
"Гнать метлой!": Юлия Ефременкова резко высказалась про Курбана…
Жители России хотят получать вторую…
Эксперты назвали переносящие пневмонию, туберкулез, менингит…
Жена Александра Самойлова подала на развод после очередной измены…
Xiaomi выпустит «умную» маску для защиты от…
Бывшая жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала семейные тайны…
Гребной электродвигатель ледокола «Арктика» не подлежит…
Анну Бузову удивили цифры на весах, и она настроена бороться с…
Юрий Антонов о своем «богатстве»: «Обо мне много лживой…
Ксения Собчак ответила на обвинения в…
Заворотнюк и Чернышёв стали «Парой года» по версии Moda…
Ирина Хакамада никогда не читает новости о…
Гоген Солнцев рассказал, за что ненавидит своих…
Юрий Антонов отмечает 75-летие: Лучшими друзьями певца стали…
«Пара года»: Юлия Ковальчук в полупрозрачной блузе вышла в свет с Алексеем…
Ученый разгадал тайну следов динозавра на потолке…
Анфиса Чехова рассказала, что сменила фамилию из-за любви к творчеству Антона…
В Mortal Kombat 11 персонажа Сони Блейд срисовали с Анджелины…
"Недосып и прорезывание зубов добавляет перчинки в наши отношения": Саша Савельева рассказала о переменах в супружеской жизни после рождения…
Аналитики AliExpress составили портрет типичных жителей городов…
«Посуда бьется на счастье»: Эвелина Бледанс порассуждала о житейской…
Разработчик Xigmatek анонсировал корпус Zeus Arctic открытого…
Адель сорвалась на журналистов в машине после свадьбы…
Volvo отказывается развивать дизельные…
Юлия Снигирь снялась в фотосессии в образе Кэтрин…
Просмотреть все новости