Ирина Хакамада никогда не читает новости о себе





Ирина Хакамада в эфире "Русского радио" призналась, что никогда "не гуглила" свое имя для поиска соответствующих новостей. Тем не менее, когда-то ее знакомые рассказывали ей, что в Сети идет бурное обсуждение, носит ли политик бюстгальтер. Как оказалось, большинство пользователей встали на защиту Хакамады, что порадовало политика. Отвечая на вопрос об успехе, она сообщила:Хакамада призналась, что в своей жизни училась у всех понемногу, а в первую очередь, у себя самой. Также политик поняла, что учить других является призванием, а подсказка со стороны о выступлениях на семинарах оказалась полезной. Хакамада призвала не стесняться "поднимать руку даже если страшно", развивать словарный запас, чтобы стать успешным оратором, и читать литературу. Она, к примеру, в 14 лет "перечитала всего Достоевского и Чехова".