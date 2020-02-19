"Недосып и прорезывание зубов добавляет перчинки в наши отношения": Саша Савельева рассказала о переменах в супружеской жизни после рождения сына
Известная певица и экс-солистка группы "Фабрика" Саша Савельева рассказала, как изменилась супружеская жизнь с Кириллом Сафоновым после рождения сына. Знаменитость отметила, что "недосып и прорезывание зубов добавили перчинки в их отношения".
Саша Савельева впервые стала малой и подарила сына Леона своему супругу Кириллу Сафонову в марте минувшего года. Спустя некоторое время после родов певица показала фанатам свою фигуру, которая, по их мнению, совсем не изменилась после беременности. Также артистка решила не прекращать творческую деятельность и вскоре вернулась к работе.
Саша Савельева часто делится с фанатами в соцсети некоторыми деталями личной жизни, а на днях рассказала об изменения в отношениях с супругом после рождения Леона. Хлопоты и забота о сыне привнесли в них "перчинку", поэтому супруги безгранично счастливы. Стоит отметить, что соответствующий пост артистка посвятила премии "Пара года" от Moda Topical. На церемонии вручения супруг были названы самой страстной парой года.
Саша Савельева впервые стала малой и подарила сына Леона своему супругу Кириллу Сафонову в марте минувшего года. Спустя некоторое время после родов певица показала фанатам свою фигуру, которая, по их мнению, совсем не изменилась после беременности. Также артистка решила не прекращать творческую деятельность и вскоре вернулась к работе.
Саша Савельева часто делится с фанатами в соцсети некоторыми деталями личной жизни, а на днях рассказала об изменения в отношениях с супругом после рождения Леона. Хлопоты и забота о сыне привнесли в них "перчинку", поэтому супруги безгранично счастливы. Стоит отметить, что соответствующий пост артистка посвятила премии "Пара года" от Moda Topical. На церемонии вручения супруг были названы самой страстной парой года.