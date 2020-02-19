"Недосып и прорезывание зубов добавляет перчинки в наши отношения": Саша Савельева рассказала о переменах в супружеской жизни после рождения сына

Саша Савельева впервые стала малой и подарила сына Леона своему супругу Кириллу Сафонову в марте минувшего года. Спустя некоторое время после родов певица показала фанатам свою фигуру, которая, по их мнению, совсем не изменилась после беременности. Также артистка решила не прекращать творческую деятельность и вскоре вернулась к работе.Саша Савельева часто делится с фанатами в соцсети некоторыми деталями личной жизни, а на днях рассказала об изменения в отношениях с супругом после рождения Леона. Хлопоты и забота о сыне привнесли в них "перчинку", поэтому супруги безгранично счастливы. Стоит отметить, что соответствующий пост артистка посвятила премии "Пара года" от Moda Topical. На церемонии вручения супруг были названы самой страстной парой года.