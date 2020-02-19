Ученый разгадал тайну следов динозавра на потолке пещеры





Ранее ученые предполагали, что следы принадлежат представителям двуногих больших рептилий, к которым относится тираннозавр. Однако особенность таких отпечатков заключается в близком расположении их друг от друга, как будто динозавр передвигался на 4 ногах. Поскольку доступ в пещеру, в которой обнаружены следы, перекрыт, а фотоснимки, сделанные более 60 лет назад, не позволяли должным образом рассмотреть отпечатки, обладатели следов оставались загадкой. Энтони Ромилио встретился с местной жительницей, отец которой обнаружил следы динозавров. Женщина передала ученому подробные отчеты отца по следам, а также снимки и гипсовый слепок одного из них. Эксперт с помощью 3D-принтера выполнил копию слепка и по ней установил, что все отпечатки принадлежат двум травоядным динозаврам, которые передвигались друг за другом по берегу давнего озера.Обнаружение следов на потолке ученый объясняет занесением их сверху песком и последующим вымыванием наносной породы водой.