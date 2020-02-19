АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Зачатые с помощью ЭКО дети имеют высокий риск смерти в первые недели…
EUR 69.09 USD 63.77
Курс валют на 19.02.2020

Ученый разгадал тайну следов динозавра на потолке пещеры

Палеонтологу Энтони Ромилио, который работает в Квинслендском университете, удалось установить, каким именно подвидом динозавров были оставлены следы на потолке пещеры. Отпечатки были обнаружены вблизи городка Маунт-Морган более 60 лет назад.
Ученый разгадал тайну следов динозавра на потолке пещеры

Ранее ученые предполагали, что следы принадлежат представителям двуногих больших рептилий, к которым относится тираннозавр. Однако особенность таких отпечатков заключается в близком расположении их друг от друга, как будто динозавр передвигался на 4 ногах. Поскольку доступ в пещеру, в которой обнаружены следы, перекрыт, а фотоснимки, сделанные более 60 лет назад, не позволяли должным образом рассмотреть отпечатки, обладатели следов оставались загадкой. Энтони Ромилио встретился с местной жительницей, отец которой обнаружил следы динозавров. Женщина передала ученому подробные отчеты отца по следам, а также снимки и гипсовый слепок одного из них. Эксперт с помощью 3D-принтера выполнил копию слепка и по ней установил, что все отпечатки принадлежат двум травоядным динозаврам, которые передвигались друг за другом по берегу давнего озера.

Обнаружение следов на потолке ученый объясняет занесением их сверху песком и последующим вымыванием наносной породы водой.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученый разгадал тайну следов динозавра на потолке…
Анфиса Чехова рассказала, что сменила фамилию из-за любви к творчеству Антона…
В Mortal Kombat 11 персонажа Сони Блейд срисовали с Анджелины…
"Недосып и прорезывание зубов добавляет перчинки в наши отношения": Саша Савельева рассказала о переменах в супружеской жизни после рождения…
Аналитики AliExpress составили портрет типичных жителей городов…
«Посуда бьется на счастье»: Эвелина Бледанс порассуждала о житейской…
Разработчик Xigmatek анонсировал корпус Zeus Arctic открытого…
Адель сорвалась на журналистов в машине после свадьбы…
Volvo отказывается развивать дизельные…
Юлия Снигирь снялась в фотосессии в образе Кэтрин…
Ученые: Поглаживания кота снимут стресс его хозяину спустя 20…
«С годами только лучше»: Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая впечатлили поклонников архивным…
Компания Bugatti рассказала о трех концепт-карах, которые ранее были…
На новом фото у Анастасии Волочковой "поплыло" лицо из-за…
Эксперты рассказали о вероятности заражения коронавирусом домашнего…
Аналитики составили типичный портрет россиянина с…
В продаже появилось массажное кресло от Xiaomi по цене…
Владимир Кузьмин отпразднует юбилей концертом в Crocus City…
Новая программа способна убирать человека из видео в режиме реального…
Оксана Самойлова родила сына рэперу…
В Сети обсуждают округлившийся живот Екатерины…
Новый Honor 9X Lite доступен для предзаказа до…
Елена Малышева рассказала о смысле песни о коронавирусе в "Вечернем…
Американские ученые предложили использовать аппарат МЭГ для визуализации сокращений мышц…
«Куда делись мои деньги?»: Леонид Якубович рассказал о размере своей…
Nissan Navara с версией N-Guard начнет продаваться в…
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес потратят на "свадьбу года" около 3 млн…
Врачи объяснили, как отличить признаки болезни Альцгеймера от обычной…
Просмотреть все новости