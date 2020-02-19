Анфиса Чехова рассказала, что сменила фамилию из-за любви к творчеству Антона Чехова

Анфиса Чехова во время учебы в школе прочла практически все произведения любимого писателя. Однако на экзамене актриса так и не смогла вспомнить отчество главного героя рассказа Чехова под названием «Ионыч». В 17 лет Александра Корчунова по собственной инициативе стала Анфисой Чеховой. Во время учебы в институте актрисе дали прозвище «Чеховедка». Свою публикацию телеведущая сопроводила снимком, на котором она запечатлена на фоне отеля, названного в честь знаменитого писателя. 42-летняя актриса поделилась, что во время своих гастролей она всегда посещает рестораны или отели под названием «Чехов».Пользователи поблагодарили Анфису Чехову за такой интересный рассказ. Одна из подписчиц поинтересовалась, как актрису называет мама. Телеведущая в комментариях ответила, что она «уже 25 лет как не Александра Корчунова», а мама называет ее Анфисой.