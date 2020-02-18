Путин одобрил предложение об индексации выплат для пенсионеров-опекунов

«Мне нравится ваша инициатива. Думаю, мы примем справедливое, правильное и своевременное решение», - сказал Владимир Владимирович.

В случае принятия законопроект заработает с 1 июля. Документ предусматривает возвращение ежегодной индексации пенсий опекунам, получающим выплаты из региональных бюджетов.





Неверов рассказал, что ранее поднимал вопрос об увеличении пенсий для пожилых граждан, являющихся опекунами. Вместе с правительством РФ его фракция проработала законопроект и внесла документ на рассмотрение депутатов Госдумы. Скорее всего, его обсуждение состоится во время весенней сессии.