Путин одобрил предложение об индексации выплат для пенсионеров-опекунов
Владимир Путин встретился с уроженцем Таштагола Сергеем Неверовым. Президент одобрил идею главы партии «Единая Россия» об индексации выплат для пенсионеров-опекунов.
Неверов рассказал, что ранее поднимал вопрос об увеличении пенсий для пожилых граждан, являющихся опекунами. Вместе с правительством РФ его фракция проработала законопроект и внесла документ на рассмотрение депутатов Госдумы. Скорее всего, его обсуждение состоится во время весенней сессии.
Неверов рассказал, что ранее поднимал вопрос об увеличении пенсий для пожилых граждан, являющихся опекунами. Вместе с правительством РФ его фракция проработала законопроект и внесла документ на рассмотрение депутатов Госдумы. Скорее всего, его обсуждение состоится во время весенней сессии.
«Мне нравится ваша инициатива. Думаю, мы примем справедливое, правильное и своевременное решение», - сказал Владимир Владимирович.
В случае принятия законопроект заработает с 1 июля. Документ предусматривает возвращение ежегодной индексации пенсий опекунам, получающим выплаты из региональных бюджетов.
В случае принятия законопроект заработает с 1 июля. Документ предусматривает возвращение ежегодной индексации пенсий опекунам, получающим выплаты из региональных бюджетов.
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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 17:52