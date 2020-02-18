"Кормилец, поилец и опора замечательной семьи": Игорь Николаев поздравил Аркадия Укупника с 67-летием

Игорь Николаев показал поклонникам архивное фото, на котором запечатлены он, Юлия Проскурякова и Аркадий Укупник со своей супругой Натальей и дочерью Софией. В комментарии композитор поздравил своего коллегу с днем рождения. Также знаменитость решил пошутить и написал: "Семёныч, ты кормилец, поилец и опора твоей замечательной семьи, трудоголик и без сомнения, большой профи в своём деле, а дел у тебя много". Также Игорь Николаев пожелал Аркадию Укупнику счастья в жизни и успехов в творчестве.Подписчики поблагодарили исполнителя за редкое фото именинники с семьей. Пользователи интернета присоединились к поздравлениям и пожелали Аркадию Укупнику здоровья, счастья и удачи со всех его начинаниях. Некоторые отметили красоту Юлии Проскуряковой и Натальи Укупник. Пост Игоря Николаева уже брал почти 5 500 лайков.