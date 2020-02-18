Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала





Шепелев последние три года является бессменным ведущим «На самом деле». Шоу собирает хорошие рейтинги, хотя многие зрители уверены, что авторы проекта рассказывают о постановочных сценах, в которых за солидные гонорары играют нанятые актеры. В последнее время гражданский супруг Жанны Фриске стал жаловаться на неинтересную работу и желание вернуться на развлекательное телевидение.Последние сутки Шепелев провел в Милане. Ведущий остался доволен романтическим путешествием, подарившим ему глоток свежего воздуха. Артист назвал свой короткий отпуск идеальным, так как ему понравилось абсолютно все: солнечный свет, пробивающийся сквозь зимний туман, простыни в гостинице, каждая минута.Ведущий устроился на Первый канал в 2008 году. Сначала он работал в передаче «Можешь? Спой!», потом вместе с Юрием Николаевым вел «Достояние Республики». Шепелев пробовал раскрутить свой YouTube-проект «Папки», но быстро потерял к нему интерес.