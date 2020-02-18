Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала
В Telegram сообщили об увольнении Дмитрия Шепелева с Первого канала. Ведущий передачи «На самом деле» написал заявление еще 14 февраля.
Шепелев последние три года является бессменным ведущим «На самом деле». Шоу собирает хорошие рейтинги, хотя многие зрители уверены, что авторы проекта рассказывают о постановочных сценах, в которых за солидные гонорары играют нанятые актеры. В последнее время гражданский супруг Жанны Фриске стал жаловаться на неинтересную работу и желание вернуться на развлекательное телевидение.
Последние сутки Шепелев провел в Милане. Ведущий остался доволен романтическим путешествием, подарившим ему глоток свежего воздуха. Артист назвал свой короткий отпуск идеальным, так как ему понравилось абсолютно все: солнечный свет, пробивающийся сквозь зимний туман, простыни в гостинице, каждая минута.
Ведущий устроился на Первый канал в 2008 году. Сначала он работал в передаче «Можешь? Спой!», потом вместе с Юрием Николаевым вел «Достояние Республики». Шепелев пробовал раскрутить свой YouTube-проект «Папки», но быстро потерял к нему интерес.
Шепелев последние три года является бессменным ведущим «На самом деле». Шоу собирает хорошие рейтинги, хотя многие зрители уверены, что авторы проекта рассказывают о постановочных сценах, в которых за солидные гонорары играют нанятые актеры. В последнее время гражданский супруг Жанны Фриске стал жаловаться на неинтересную работу и желание вернуться на развлекательное телевидение.
Последние сутки Шепелев провел в Милане. Ведущий остался доволен романтическим путешествием, подарившим ему глоток свежего воздуха. Артист назвал свой короткий отпуск идеальным, так как ему понравилось абсолютно все: солнечный свет, пробивающийся сквозь зимний туман, простыни в гостинице, каждая минута.
Ведущий устроился на Первый канал в 2008 году. Сначала он работал в передаче «Можешь? Спой!», потом вместе с Юрием Николаевым вел «Достояние Республики». Шепелев пробовал раскрутить свой YouTube-проект «Папки», но быстро потерял к нему интерес.