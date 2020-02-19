Аналитики AliExpress составили портрет типичных жителей городов России





Эксперты из онлайн-сервиса AliExpress провели исследование, в ходе которого было проанализировано более 550 млн поисковых запросов, совершенных покупателями из России. Это позволило специалистам составить список потребностей жителей самых крупных городов страны. В частности, комфортная одежда в стиле casual пользуются наибольшей популярностью среди столичных горожан, которые зачастую ищут рюкзаки, кроссовки, футболки с принтами, толстовки, джинсы и поясные сумки.Что касается населения Санкт-Петербурга, то здесь наблюдается повышенный спрос на косметические средства и нижнее белье, среди которых лидируют запросы на чулки, корсеты и кружево. Иная ситуация наблюдается в Новосибирске, где пытаются приобрести теплую одежду не только для себя, но и своих питомцев. А вот в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Казани людей больше всего интересовали гаджеты и винтажные вещи в отличие от Екатеринбурга - местные жители довольно часто ищут кисти для макияжа, патчи и косметички, помимо спортивного гардероба и кроссовок.