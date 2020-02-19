АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Зачатые с помощью ЭКО дети имеют высокий риск смерти в первые недели…
EUR 69.09 USD 63.77
Курс валют на 19.02.2020

Аналитики AliExpress составили портрет типичных жителей городов России

Покупки в интернет-магазинах могут рассказать о жителях тех или иных населенных пунктов гораздо больше, чем ожидалось. Аналитики AliExpress составили портрет типичного населения городов России.

Эксперты из онлайн-сервиса AliExpress провели исследование, в ходе которого было проанализировано более 550 млн поисковых запросов, совершенных покупателями из России. Это позволило специалистам составить список потребностей жителей самых крупных городов страны. В частности, комфортная одежда в стиле casual пользуются наибольшей популярностью среди столичных горожан, которые зачастую ищут рюкзаки, кроссовки, футболки с принтами, толстовки, джинсы и поясные сумки.

Что касается населения Санкт-Петербурга, то здесь наблюдается повышенный спрос на косметические средства и нижнее белье, среди которых лидируют запросы на чулки, корсеты и кружево. Иная ситуация наблюдается в Новосибирске, где пытаются приобрести теплую одежду не только для себя, но и своих питомцев. А вот в Нижнем Новгороде, Краснодаре и Казани людей больше всего интересовали гаджеты и винтажные вещи в отличие от Екатеринбурга - местные жители довольно часто ищут кисти для макияжа, патчи и косметички, помимо спортивного гардероба и кроссовок.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 03:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Посуда бьется на счастье»: Эвелина Бледанс порассуждала о житейской…
Разработчик Xigmatek анонсировал корпус Zeus Arctic открытого…
Адель сорвалась на журналистов в машине после свадьбы…
Volvo отказывается развивать дизельные…
Юлия Снигирь снялась в фотосессии в образе Кэтрин…
Ученые: Поглаживания кота снимут стресс его хозяину спустя 20…
«С годами только лучше»: Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая впечатлили поклонников архивным…
Компания Bugatti рассказала о трех концепт-карах, которые ранее были…
На новом фото у Анастасии Волочковой "поплыло" лицо из-за…
Эксперты рассказали о вероятности заражения коронавирусом домашнего…
Аналитики составили типичный портрет россиянина с…
В продаже появилось массажное кресло от Xiaomi по цене…
Владимир Кузьмин отпразднует юбилей концертом в Crocus City…
Новая программа способна убирать человека из видео в режиме реального…
Оксана Самойлова родила сына рэперу…
В Сети обсуждают округлившийся живот Екатерины…
Новый Honor 9X Lite доступен для предзаказа до…
Елена Малышева рассказала о смысле песни о коронавирусе в "Вечернем…
Американские ученые предложили использовать аппарат МЭГ для визуализации сокращений мышц…
«Куда делись мои деньги?»: Леонид Якубович рассказал о размере своей…
Nissan Navara с версией N-Guard начнет продаваться в…
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес потратят на "свадьбу года" около 3 млн…
Врачи объяснили, как отличить признаки болезни Альцгеймера от обычной…
Кейт Миддлтон без стеснений показала все свои морщины на…
В Сети появилось видео полета ракетоносцев Ту-160 во время…
Владимир Винокур одобрил возвращение Елены Степаненко на канал «Россия…
Инженеры: Через два года смартфоны смогут заряжаться автоматически и незаметно для…
Пугачева о конфликте с Муромовым: «Неудачники постоянно хотят меня…
Просмотреть все новости