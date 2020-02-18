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Госдума утвердила законопроект об идентификации участников лотерей

Российские чиновники ранее рассматривали законопроект об идентификации участников лотерей, который позволит не проводить опознание личности при выигрышах на малые суммы. Теперь это предложение было принято во втором чтении Госдумы РФ.

Проект Госдумы, регулирующий функционирование операторов лотерей в соответствии с законом о противодействии легализации доходов, полученных незаконными методами, был принят во втором чтении. С теперешнего момента выигрыши размером менее 15 тысяч рублей не будут требовать идентификации победителей. Исключением станет лишь тот случай, если возникнут подозрения об осуществлении подобной операции для финансирования террористических группировок либо легализации доходов, полученных преступным путем.

Закон также предусматривает внесение операторов лотерей в число организаций, которые осуществляют процедуры с финансами либо активами. Подобные перемены означают, что организаторы розыгрышей будут нести ответственность в случае нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов. Наконец, вводится понятие облегченной идентификации, при которой опознавание победителей возможно с помощью другого оператора розыгрыша, "Почте России" или оператору мобильной связи.

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Политика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:24

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