В Mortal Kombat 11 персонажа Сони Блейд срисовали с Анджелины Джоли
В Mortal Kombat 11 появился новый боец. Лицо Сони Блейд срисовано с Анджелины Джоли. «Обновленная» игра не доступна геймерам, но ознакомиться с изменениями можно на YouTube.
В ролике для файтинга роль Блейд сыграли сразу две актрисы - Скарлетт Йоханссон и Анджелина Джоли. Рейдэн срисован с Кристофера Ламберта, а Кэсси Кейдж – с Дженифер Лоуренс, которая прекрасно перевоплощается в образ бесстрашной воительницы.
Донни Йен помог авторам проекта создать идеального бойца Mortal Kombat – Кун Лао. В чертах лица Джейд можно определить Хэлли Берри. Если геймер соберется искать «артефакты», то ему стоит начать с визита к Китане, ставшей прототипом Галь Гадот.
Ранее сообщалось, что энтузиасты создали бесплатный Mortal Kombat. В новинке, работающей на старом «движке», доступно 100 бойцов.
В ролике для файтинга роль Блейд сыграли сразу две актрисы - Скарлетт Йоханссон и Анджелина Джоли. Рейдэн срисован с Кристофера Ламберта, а Кэсси Кейдж – с Дженифер Лоуренс, которая прекрасно перевоплощается в образ бесстрашной воительницы.
Донни Йен помог авторам проекта создать идеального бойца Mortal Kombat – Кун Лао. В чертах лица Джейд можно определить Хэлли Берри. Если геймер соберется искать «артефакты», то ему стоит начать с визита к Китане, ставшей прототипом Галь Гадот.
Ранее сообщалось, что энтузиасты создали бесплатный Mortal Kombat. В новинке, работающей на старом «движке», доступно 100 бойцов.
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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 05:00