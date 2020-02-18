Татьяна Догилева кардинально изменилась ради съемок в сериале
Татьяна Догилева сильно изменилась после последнего выхода в свет. Она перевоплотилась в брюнетку ради новой роли.
Отечественная актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в черный цвет. Такие перемены потребовались для съемки в новом комедийном сериале «Вампиры средней полосы». В нем звезда сыграет роль сурового «хранителя», который отвечает за соблюдение правил между людьми и вампирами. В Интернете уже появились первые кадры с места съемок. Поклонники не узнали некогда знаменитую блондинку Наденьку из картины «Блондинка за углом» и начали обсуждать новый образ артистки.
Два года назад Догилева заметно поправилась, но на критику из-за своего веса она не обращает никакого внимания. По ее словам, фигура – это персональное дело каждого и если ей комфортно в этом весе, значит все в порядке. Актриса не раскрывает причин набранных килограммов. Возможно, прибавка в весе вызвана проблемами со здоровьем, ведь она перенесла операцию из-за обострения холецистита.
Отечественная актриса Татьяна Догилева кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в черный цвет. Такие перемены потребовались для съемки в новом комедийном сериале «Вампиры средней полосы». В нем звезда сыграет роль сурового «хранителя», который отвечает за соблюдение правил между людьми и вампирами. В Интернете уже появились первые кадры с места съемок. Поклонники не узнали некогда знаменитую блондинку Наденьку из картины «Блондинка за углом» и начали обсуждать новый образ артистки.
Два года назад Догилева заметно поправилась, но на критику из-за своего веса она не обращает никакого внимания. По ее словам, фигура – это персональное дело каждого и если ей комфортно в этом весе, значит все в порядке. Актриса не раскрывает причин набранных килограммов. Возможно, прибавка в весе вызвана проблемами со здоровьем, ведь она перенесла операцию из-за обострения холецистита.