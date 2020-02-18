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LG представила три новых камерофона K-серии в защитном корпусе

LG представила поклонникам бренда сразу три новых камерофона K-серии, заключенных в защитный корпус, изготовленный по военному стандарту MIL-STD-810G. Все модели относятся к среднему ценовому диапазону.
LG представила три новых камерофона K-серии в защитном корпусе

LG K61 с FullVision экраном на 6,5 дюйма и соотношением сторон 19,5:9 получил селфи-объектив, основную камеру с четырьмя датчиками – 2+5+8+48 Мп, АКБ на 4000 мАч, память на 4 и 64/127 ГБ. В центре задней крышки находится дактилоскопический сканер. Новинка функционирует на базе 8-ядерного процесса с частотой до 2,3 ГГц.

LG K51S разработчик оснастил HD+ дисплеем на 6,5 дюйма с соотношением граней 20:9. Смартфон дополнен камерами на 2+2+32+5 Мп и фронтальным модулем на 13 Мп, батареей на 4000 мАч.

LG K41S отличается от двух других представителей линейки каплевидным вырезом для размещения фронтальной камеры на 8 Мп. Остальные характеристики совпадают с версией K51S.

Все три камерофона получили модуль NFC, необходимый для бесконтактных платежей, кнопку вызова голосового ассистента Google, поддержку X 3D Surround Sound, обеспечивающую качественное звучание при просмотре медийного контента.

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Добавил: Джанабилова Татьяна Сегодня, 15:43

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