Иван Ургант о пенсии Анастасии Волочковой: «Осталось только ноги развести»

«Вот посмотрите на отрывки из жизни Насти. У нее нет денег на одежду, поэтому она вынуждена прикрываться вениками для бани. Хорошо, что у нее имелся секатор. Видите, какая перед вами пенсионерка?» - шутя заявил артист.

Ургант рассказал, что Волочкова с 38 лет официально стала пенсионеркой. Большой театр, в котором она работала, отказывается выплачивать балерине пенсию. Чтобы добиться справедливости, знаменитость решила обратиться в суд.Соведущий «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев поинтересовался у коллеги, почему Волочкова на всех снимках сидит на шпагате. Иван Андреевич, не долго думая, ответил, что без пенсии ей больше ничего не остается, как развести ногами.