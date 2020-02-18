Дмитрий Тарасов подписал контракт с казанским «Рубином» пока на три месяца
Бывший муж телеведущей и популярной певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов заключил контракт с казанским клубом «Рубин» длительностью три месяца. За казанскую футбольную команду он планирует играть до мая 2020 года, пока не закончится текущий спортивный сезон. Люди, отвечающие за трансферы в казанском клуб,е не стали рисковать и брать 32-летнего игрока на более длительный срок.
Напомним, что футболист только вернулся из Турции со сборов команды, которые закончились 9 февраля.
Весь прошедший сезон Дмитрий Тарасов отыграл за московский клуб «Локомотив», но не был отмечен в статистике и результатах матчей. Также последний сезон Дмитрия Тарасова за «Локомотив» был омрачен скандалом, связанным с серьезной травмой игрока. В матче железнодорожников с уфимской командой, выйдя на замену, Тарасов уже через 12 минут получил серьезную травму и покинул поле на носилках. Позже клуб отказался оплачивать лечение футболиста в Риме, а Тарасову пришлось возвращать свои деньги через футбольный союз.
Тарасов на данное время состоит в браке с моделью Анастасией Костенко, у пары недавно родилась дочь. Также у футболиста есть дочь и от первого брака.
Напомним, что футболист только вернулся из Турции со сборов команды, которые закончились 9 февраля.
Весь прошедший сезон Дмитрий Тарасов отыграл за московский клуб «Локомотив», но не был отмечен в статистике и результатах матчей. Также последний сезон Дмитрия Тарасова за «Локомотив» был омрачен скандалом, связанным с серьезной травмой игрока. В матче железнодорожников с уфимской командой, выйдя на замену, Тарасов уже через 12 минут получил серьезную травму и покинул поле на носилках. Позже клуб отказался оплачивать лечение футболиста в Риме, а Тарасову пришлось возвращать свои деньги через футбольный союз.
Тарасов на данное время состоит в браке с моделью Анастасией Костенко, у пары недавно родилась дочь. Также у футболиста есть дочь и от первого брака.