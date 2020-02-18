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"Ночью пропал голос": Стас Пьеха перенес концерт во Владимире

Стас Пьеха заявил в социальной сети Instagram, что перенес свой концерт во Владимире с 18 на 23 февраля. Также исполнитель сообщил, что данная неприятность произошла из-за того, что ночью у него пропал голос.
"Ночью пропал голос": Стас Пьеха перенес концерт во Владимире

Стас Пьеха опубликовал картинку, на которой большими буквами написано, что его концерт в городе Владимир переносится. Исполнитель попросил своих преданных поклонников не сдавать билеты в кассу, поскольку выступление состоится через несколько дней. В комментарии к публикации известный певец написал, что уже четвертый день он сильно болеет, а сегодня ночью у него пропал голос. Также Стас Пьеха пошутил: "Фанерные концерты мы не умеем".

Исполнитель принес свои извинения за причинённые неудобства и выразил надежду, что 23 февраля его поклонники обязательно придут на концерт. В конце Стас Пьеха отметил, что будет ждать фанатов с выдающимся рвением. Подписчики пожелали певцу скорейшего выздоровления и написали, чтобы он берег себя. Многие попросили, чтобы певец не волновался, и оставили множество лайков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:39

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