Рэпер ST и его жена Ассоль назвали пол своего первого ребенка

Рэпер ST считается многими поклонниками самым романтичным исполнителем на российской сцене. Звезда часто посвящает хиты своей возлюбленной Ассоль, которая сейчас находится на позднем сроке беременности. Александр Степанов недавно доказал свои чувства во время церемонии "Пара года", которая проходила в столичном ресторане Modus. После окончания песни "Луи" рэпер позвал свою беременную жену на сцену и они вместе раскрыли гостям пол будущего малыша.В разгар веселья Ассоль и ST лопнули воздушный шарик, внутри которого были конфетти розового цвета. Таким образом, все гости и сами родители узнали, что скоро в их семье появится дочка. Фанаты обрадовались подобной новости и поздравили пару в соцсети Instagram. Среди восторженных комментариев были пожелания будущему отцу преисполнится терпением и воспитать настоящую красавицу. Стоит отметить, что знаменитость и его супруга поженились в 2015 году, при том, что впервые они познакомились на вечеринке у общих друзей.