АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Зачатые с помощью ЭКО дети имеют высокий риск смерти в первые недели…
EUR 68.62 USD 63.31
Курс валют на 18.02.2020

Рэпер ST и его жена Ассоль назвали пол своего первого ребенка

Рэпер ST и его жена Ассоль в скором времени станут родителями, о чем пара часто упоминает в соцсетях и выступлениях. Недавно беременная супруга музыканта узнала пол своего первого ребенка и поделилась новостью с подписчиками.

Рэпер ST считается многими поклонниками самым романтичным исполнителем на российской сцене. Звезда часто посвящает хиты своей возлюбленной Ассоль, которая сейчас находится на позднем сроке беременности. Александр Степанов недавно доказал свои чувства во время церемонии "Пара года", которая проходила в столичном ресторане Modus. После окончания песни "Луи" рэпер позвал свою беременную жену на сцену и они вместе раскрыли гостям пол будущего малыша.

В разгар веселья Ассоль и ST лопнули воздушный шарик, внутри которого были конфетти розового цвета. Таким образом, все гости и сами родители узнали, что скоро в их семье появится дочка. Фанаты обрадовались подобной новости и поздравили пару в соцсети Instagram. Среди восторженных комментариев были пожелания будущему отцу преисполнится терпением и воспитать настоящую красавицу. Стоит отметить, что знаменитость и его супруга поженились в 2015 году, при том, что впервые они познакомились на вечеринке у общих друзей.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:29

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Дана Борисова приобрела жилплощадь в Крыму для своей…
Путин одобрил предложение об индексации выплат для…
Дмитрий Шепелев уволился с Первого…
Астрономы поймали таинственный радиосигнал со звезды GJ…
Елена Ханга опровергла обвинения Даны Борисовой о магическом влиянии на…
Госдума утвердила законопроект об идентификации участников…
Татьяна Догилева кардинально изменилась ради съемок в…
Ученые дали рекомендации по правильному приему…
"Кормилец, поилец и опора замечательной семьи": Игорь Николаев поздравил Аркадия Укупника с…
В России увеличили выплаты «Почетным…
Светлана Хоркина рассказала, каким должен быть идеальный…
Автоэксперты назвали категории людей, которым не стоит не покупать новую машину…
Екатерина Тулупова поделилась совместным снимком с Дмитрием…
Российские ученые создали дешевые «таблетки» для атомных…
"Очень важная победа": Певица Нюша рада появлению закона о защите…
Lexus LS400 стал основой для мощного автомобиля для…
"За сатанизм выступает": Иван Охлобыстин поскандалил с Германом Стерлиговым из-за священника Дмитрия…
В Китае создали приборы для измерения температуры людей на…
Иван Ургант о пенсии Анастасии Волочковой: «Осталось только ноги…
Красноярские победители на «ПродЭкспо -…
Александр Ревва и его жена Анжелика получили премию в номинации "Пара…
LG представила три новых камерофона K-серии в защитном…
Звезды «Дом-2» Федор Стрелков и Настя Стецевят слились в…
В России назвали самые популярные в январе 2020 года китайские…
Рэпер ST и его жена Ассоль назвали пол своего первого…
Британский беспилотник на солнечных батареях впервые подняли в…
"Ты — первый во всём": Игорь Николаев поздравил Евгения Кафельникова с днем…
Эксперты обнародовали отчеты из самой большой коллекции околосмертных…
Просмотреть все новости