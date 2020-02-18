Блогер Давид Манукян рассказал о новом клипе и отношениях с ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой
Любимый ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян решил реализовать себя на музыкальном поприще. Молодой человек уже работает над съемками собственного клипа, который обошелся ему в более чем один миллион рублей. Помимо этого, сольную карьеру он пытается совмещать с отношениями с Ольгой Бузовой.
Давид Манукян поделился новыми подробностями из своей жизни. Так, блогер рассказал, что работает над сольной карьерой певца и планирует масштабные гастроли по всей стране. Также Давид Манукян снимает новое видео на свою песню «Последний танец».
Поклонники пары Давида Манукяна и Ольги Бузовой тут же отметили, что вскоре из-за своего плотного графика блогер не сможет забирать певицу из аэропорта или уделять ей должное внимание. Однако сам Давид заверил, что все будет в полном порядке и эта ситуация никак не повлияет на их любовь.
Ко всему, Давид Манукян отметил, что планирует свадьбу с Ольгой Бузовой. По его словам, всю подробную информацию всегда можно узнать из первых уст в его личном аккаунте в Instagram в stories.
Давид Манукян поделился новыми подробностями из своей жизни. Так, блогер рассказал, что работает над сольной карьерой певца и планирует масштабные гастроли по всей стране. Также Давид Манукян снимает новое видео на свою песню «Последний танец».
Поклонники пары Давида Манукяна и Ольги Бузовой тут же отметили, что вскоре из-за своего плотного графика блогер не сможет забирать певицу из аэропорта или уделять ей должное внимание. Однако сам Давид заверил, что все будет в полном порядке и эта ситуация никак не повлияет на их любовь.
Ко всему, Давид Манукян отметил, что планирует свадьбу с Ольгой Бузовой. По его словам, всю подробную информацию всегда можно узнать из первых уст в его личном аккаунте в Instagram в stories.