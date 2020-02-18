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Блогер Давид Манукян рассказал о новом клипе и отношениях с ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой

Любимый ведущей проекта «Дом-2» Ольги Бузовой Давид Манукян решил реализовать себя на музыкальном поприще. Молодой человек уже работает над съемками собственного клипа, который обошелся ему в более чем один миллион рублей. Помимо этого, сольную карьеру он пытается совмещать с отношениями с Ольгой Бузовой.

Блогер Давид Манукян рассказал о новом клипе и отношениях с ведущей «Дом-2» Ольгой Бузовой

Давид Манукян поделился новыми подробностями из своей жизни. Так, блогер рассказал, что работает над сольной карьерой певца и планирует масштабные гастроли по всей стране. Также Давид Манукян снимает новое видео на свою песню «Последний танец».

Поклонники пары Давида Манукяна и Ольги Бузовой тут же отметили, что вскоре из-за своего плотного графика блогер не сможет забирать певицу из аэропорта или уделять ей должное внимание. Однако сам Давид заверил, что все будет в полном порядке и эта ситуация никак не повлияет на их любовь.


Ко всему, Давид Манукян отметил, что планирует свадьбу с Ольгой Бузовой. По его словам, всю подробную информацию всегда можно узнать из первых уст в его личном аккаунте в Instagram в stories.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:55

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