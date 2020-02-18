"Лучший подарок ко дню рождения": Любовь Толкалина с дочерью Марией побывала на премьере фильма Егора Кончаловского "На Луне"

Несколько дней назад Любовь Толкалина отмечала свой 42-й день рождения. Сегодня знаменитость разместила видео и несколько фотографий с премьеры нового фильма Егора Кончаловского "На Луне". Мероприятие актриса посетила вместе с дочерью Марией. В комментарии артистка написала, что данная картина стала одной из самых главных в карьере Егора Кончаловского. Любовь Толкалина сообщила, что в фильме говорится "о том, как в искаженном собственными родителями мире кроха сын к отцу пришел и спросила кроха. И о том, как жизнь всегда выбирает жизнь".Также знаменитость отметила, что любит всех актёров, снявшихся в фильме, который стал лучшим подарком к ее дню рождения. Подписчики еще раз поздравили именинницу. Они оставили большое количество комплиментов Любови Толкалиной и ее дочери Марии и поздравили Егора Кончаловского с премьерой.