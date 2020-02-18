Звезда «Дом-2» Алексей Кудряшов устроился на работу





Когда Алексей Кудряшов был участником «Дом-2», то часто говорил о том, чем мечтает заниматься модельной карьерой. Главная мечта парня было работать моделью в Китае, также были у него мысли и связать свою жизнь с работой в стриптиз клубе. После ухода с «Дом-2» Алексей Кудряшов, и правда, недолго проработал стриптизером. Однако недавно он сменил сферу своей деятельности.Алексей Кудряшов рассказал, что устроился работать в фитнес-клуб на должность бариста. Сейчас у него график два через два. Единственное, что Алексею хотелось бы, чтобы зарплата была все-таки немного больше. Скорее всего, сменить профессию Кудряшов решил из-за примирения с Анастасией Балинской.Тем не менее, в то, что ребята правда смогут начать все с чистого лица, мало кто верит. Большинство поклонников Алексея Кудряшова и Анастасии Балинской заверяют, что они сделали много ошибок, поэтому никто не уверен, что они смогут исправить эту ситуацию.