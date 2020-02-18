Беременная Оксана Самойлова пообещала родить к 23 февраля





Еще с ноября 2019 года Оксана Самойлова делится с фанатами на веб-платформе Instagram подробностями о своей беременности. Четвертый малыш должен появится в семье Джигана в скором времени, что подтверждается недавней публикацией его супруги. Несмотря на то, что многие поклонники ожидали рождения ребенка до 14 февраля, на самом деле счастливая дата намечена на 23 февраля. "У меня уже началась 40 неделя. Обещаю, что рожу к следующему празднику", - сообщила Самойлова.Новое интервью с Джиганом раскрыло некоторые подробности о его ожиданиях относительно будущего малыша. По собственному признанию, рэпер мечтает о воспитании сына, поскольку сейчас он является отцом троих маленьких дочерей. В то же время, пол ребенка пара решила не раскрывать, а сами роды произойдут в США. По словам Самойловой, из-за некоторых проблем со здоровьем ей придется пройти кесарево сечение.